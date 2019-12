Los 5 desafíos de los RRHH ante la transformación digital Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 10:07 h (CET) Transversalidad y papel impulsor de los recursos humanos en la transformación digital de las empresas. Hasten Group dispone de un observatorio tecnológico HastenLabs a través del cual ofrece soluciones para colaborar, impulsar y desarrollar la transformación digital de las empresas. Informa EKMB La transformación digital es una realidad en muchas de las empresas y negocios que han visto como ha ido cambiado su modelo de gestión empresarial. Un nuevo modelo económico más flexible se impone, una nueva forma de entender y gestionar los elementos esenciales que componen una empresa desde su estrategia, productos contabilidad, organización, gestión, planificación, evaluación. Los mayores obstáculos que encuentra son la propia cultura de organización y la implicación y, por supuesto, la preparación de todo el personal que forma parte del proceso desde la base hasta la propia cúpula, sin su compromiso sería imposible.

En Hasten Group, consultora tecnológica y asesoría IT especializada que proporciona optimización, soporte eficaz y continuo en los procesos de digitalización advierten que el área de RRHH es la palanca impulsora e imprescindible de la transformación digital, si las empresas quieren sobrevivir y ser competitivos en esta nueva era de la cuarta revolución digital en un ecosistema de “convivencia y colaboración” junto a las nuevas tecnologías y entornos digitales. Los mayores desafíos de los recursos humanos en este proceso: requieren de una mayor “humanización”, flexibilidad, transversalidad, compromiso y actitud proactiva.

- Implicación y compromiso del capital humado durante todo el proceso, una mayor flexibilidad laboral siempre que cumplan las competencias, desempeño y objetivos fijados. Los trabajadores serán la mejor imagen y embajadores de la empresa. descubrir el potencial de sus trabajadores.

- Comunicación e interactuación horizontal dentro de la empresa, fomentar la comunicación colaborativa e interna, a través de todos los medios posibles incluso redes sociales, blog y otras herramientas.

- La aceptación por parte de todas las áreas, no sólo la de recursos humanos, con el fin de tener éxito el proceso de transformación digital.

- Conocer la percepción y satisfacción de sus trabajadores. La capacidad de aprendizaje, pensamiento crítico y trabajo en equipo.

- Capacidad de retención del talento, descubrir su potencial(curiosidad, agil, proactivo). Favorecer conciliación laboral y familiar se verá es clave en el proceso de transformación digital.

Hasten Group apoya a sus clientes durante todo el proceso de transformación digital. Trabajan y así lo indican “bajo metodologías ágiles como el Design Thinking donde indagamos y cocreamos con los diferentes stakeholders para definir el roadmap priorizando el proceso del cambio antes de iniciar un cambio de procesos e incorporar nuevas tecnologías. Las personas (empleados), son una pieza clave en el proceso de cambio cultural; por ello, nuestro objetivo es empoderarlos y ponerlos en el centro; de esta forma, conseguiremos incrementar el Employer Branding”. Cada vez y así lo confirman desde Hasten Group son más las compañías que solicitan evolucionar sus aplicaciones a soluciones mas usables que permitan mejorar la experiencia de los empleados

La implicación del departamento de RRHH de cualquier empresa es clave durante todo el proceso. La era digital comienza desde el talento y desde la selección del personal adecuado, recuerdan que los responsables de recursos humanos ayudados de los headhunters tienen la capacidad de liderar el cambio que supone la revolución digital, ya que tienen el poder de escoger y seleccionar a los perfiles tecnológicos más adecuados. Los empleados son el eje impulsor y transmisor de la nueva estrategia empresarial, su colaboración es imprescindible para lograr los nuevos retos y desafíos de la transformación digital.

Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com

