Pilares estructurales del Big Data en la toma de decisiones estratégicas Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 10:10 h (CET) Las decisiones estratégicas correctas aportan rentabilidad económica a la empresa, eficacia y agilidad en sus procesos de expansión y diversificación. La aplicación Geomarketing, desarrollada por inAtlas, agiliza y simplifica la toma de decisiones a la vez que posibilita a las empresas anticiparse al futuro al detectar zonas de oportunidad. Informa EKMB El proceso de toma de decisiones no es algo baladí en las empresas, requiere de herramientas de gestión eficaces además de tiempo, experiencia y liderazgo; sus decisiones repercutirán en el desarrollo y viabilidad a medio y largo plazo empresarial. Para desarrollar una correcta gestión empresarial, la información de calidad y actualizada se ha convertido en la fuerza motriz para tomar medidas adecuadas y decisivas para el futuro de dichas organizaciones.

El Geomarketing se ha convertido en un aliado necesario en la toma de decisiones apropiadas; en este sentido, es una herramienta útil capaz de analizar los posibles escenarios u opciones, así como de evaluar y acotar potenciales riesgos y seleccionar la mejor alternativa u opción que interese implantar.

inAtlas ha desarrollado una herramienta de Geomarketing, denominada de igual forma Geomarketing, que cruza diferentes bases de datos y la integra en un Sistema de Información Geográfico permitiendo realizar análisis geoespaciales, inteligencia de localizaciones y mapas de calor para dirigir estrategias comerciales de captación y expansión de los negocios, de una forma más eficiente e informada. Apoyada en la Inteligencia de Localización y en el Análisis Predictivo ofrece información rápida y oportunidades sobre negocios, mercados B2B y B2C, oferta inmobiliaria, catastro, turismo, mobilidad y puntos de interés en todo el territorio. Además del espacio, esta aplicación tiene en cuenta la dimensión temporal; la información actualizada pasa a ser un gran activo que genera un conocimiento real del momento que posibilita realizar correctas diagnosis y tendencias. Esta solución permite a las empresas optimizar sus recursos económicos, sus estrategias y hallar nuevos nichos de mercado a la vez que reducen su tiempo dedicado a las investigaciones de mercado y a la gestión de datos. La información obtenida proporciona soluciones simples y fáciles de escalar a través de la computación en la nube. Las empresas pueden acceder en línea a datos de negocios y comportamientos del consumidor, siempre actualizados, gracias a la fuente de datos empresariales disponible a nivel mundial de INFORMA D&B. Al cruzar los datos internos con las condiciones y los parámetros de las ubicaciones donde operan las empresas, indica Silvia Banchini, directora general, “se logra una mayor precisión y una comprensión más profunda del comportamiento de las industrias en general, permitiendo a las empresas anticipar y enfrentar los desafíos de cara a la competencia y al proceso de innovación”.

Las empresas necesitan evitar aquellos riesgos innecesarios y simplificar el proceso de decisiones estratégicas. El conocimiento real del mercado a través de la identificación de criterios, en el espacio y en el tiempo, aporta una mayor seguridad en sus estrategias de expansión y diversificación lo que permite conocer mejor a sus clientes, intermediarios o competidores, adelantarse al mercado para tomar las decisiones adecuadas y llevar acciones estratégicas eficaces, competitivas y diferenciadoras de captación y fidelización para optimizar resultados.

El proceso de toma de decisiones es crucial en cualquier proceso empresarial. Actualmente, la utilización y aplicación del Geomarketing es imprescindible para las empresas porque facilita, simplifica e implementa a su vez las directrices a seguir que se traduce no sólo en rentabilidad económica sino en eficacia y agilidad a la hora de poner en marcha estrategias efectivas, novedosas que reporten beneficios empresariales.

inAtlas

Empresa especializada en Location Analytics que ofrece soluciones estratégicas de negocios basadas en la ubicación. Ha creado una tecnología propia que aumenta la velocidad de cálculo de datos geoespaciales, permitiendo una alta flexibilidad de personalización, visualización e integración continua de bases de datos diversas. Desarrolla soluciones tecnológicas para gobiernos y para empresas privadas de bancos y seguros, telecomunicaciones, energía, hostelería, comercio mayorista y minoristas, concesionarios, fabricantes, así como modelos analíticos a medida para la búsqueda de prospectos espejos, lugares óptimos de expansión, oportunidades de ventas cruzadas y prevención de fugas. En joint venture con Informa D&B, líder español en la oferta de Información comercial y financiera de empresas, ofrecen una competitiva herramienta de Geomarketing que permite descubrir los patrones de comportamientos y dinámicas de proximidad entre clientes, proveedores y competidores, para optimizar las acciones de marketing dirigidas tanto para captación de nuevos clientes como para su retención.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday, Conga 990, iRobot e5154 y mucho más Mientras que los nuevos modelos y la última tecnología no llegará al mercado hasta el año 2020, todavía es posible encontrar grandes descuentos en estos robots aspiradores que de otra manera podrían ser prohibitivos en cuanto a presupuesto Dataprius: Un almacenamiento en la Nube desarrollado en España que ya es distribuido por Microsoft Azure Los 5 desafíos de los RRHH ante la transformación digital La demanda de perfiles comerciales es vital para el sector de las franquicias de servicios empresariales La prevención y tratamiento de diabetes, entre los principales beneficios del té verde, según Punto de Té