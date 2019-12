Segunda edición de #EnamoraSotosalbos con sabor a Navidad Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 08:34 h (CET) Se celebra el próximo fin de semana, 6 y 7 de diciembre, en Sotosalbos, Segovia. Un espectacular concierto de arpa celta y violín en la iglesia de San Miguel del s. XII preside las actividades del evento, todas gratuitas, junto a la decoración de su árbol de Navidad centenario. Medio ambiente, fotografía, artesanía se combinan con pócimas, gastronomía y magia en un fin de semana inolvidable, en el que no faltará el Concurso de pintura del pueblo y el taller de cámara oscura El invierno invita a buscar el calor, y eso es precisamente lo que ofrece el pequeño pueblo segoviano de 130 habitantes, Sotosalbos, durante el próximo 6 y 7 de diciembre: calor de amor. Y lo hace celebrando, por segundo año consecutivo, el evento “Enamora Sotosalbos”, en homenaje al “Libro de Buen Amor”, del Arcipreste de Hita. Dos días con un programa más que intenso e interesante en el que los vecinos del lugar acogerán, de manera gratuita, a todos los visitantes y compartirán con ellos 10 experiencias amorosas y sorprendentes: un concierto con arpa celta y violín en la iglesia de San Miguel del s. XII, la verdadera y real pócima del amor o el engalanado del chopo centenario que preside la Plaza Mayor.

Y todo ello aderezado con maridaje de vinos y viandas de la tierra, en Amor a la gastronomía, magia romántica, artesanía y mucho más.

“Nuestras actividades rememoran el paso de Juan Ruíz el Arcipreste de Hita por Sotosalbos, mencionado en el ‘Libro de Buen Amor’”, apunta su alcalde, Feliciano Isabel Gimeno. “El amor es una forma de vida”, subraya Chema San Segundo, director del Congreso de Alcaldes e Innovación, que destaca Sotosalbos entre sus casos de éxito. “El amor no sólo nace de las relaciones personales, también podemos amar nuestro trabajo, nuestro entorno…”, explica.

Organiza el Ayuntamiento de Sotosalbos, con la colaboración de la Diputación de Segovia y el Congreso Internacional de Alcaldes e Innovación de Segovia. Patrocina Ontex Healthcare. Participan Alimentos de Segovia, Fundación Caja Rural Segovia, El Decantador, Brualdis Comercial & Distribución y Ceyde Comunicación Gráfica. En Enamorasotosalbos.es puede consultarse toda la programación e inscribirse a algunas de sus actividades.

Llegará la Navidad a Enamora Sotosalbos

El amor a la Navidad juntará a grandes y a pequeños en una actividad que inaugura la segunda edición de Enamora Sotosalbos. Así, durante la tarde del viernes, vecinos y visitantes podrán adornar con motivos navideños el gran chopo centenario que preside la Plaza Mayor, de arquitectura tradicional segoviana. Justo antes del anochecer, un juego de luces vestirá de gala el exterior de la regia Iglesia de San Miguel Arcángel, joya del románico rural y de la historia de España, que mantiene la torre, así como la fachada, los arcos de medio punto y los singulares capiteles de su galería porticada.

En este mismo enclave mágico, y a partir de las 20:30, asistiremos a un concierto inaudito por inesperado: el arpista celta Víctor Santal y la violinista Marta Ponce interpretarán suaves melodías celtas que sonarán en los corazones de grandes y pequeños. Actividad totalmente gratuita.

Pero también el arte y la pintura tienen cabida en Enamora Sotosalbos, porque su iglesia, y todo el pueblo, servirán de motivo de inspiración para todos los que quieren concursar enviando su propuesta pictórica en formato digital a enamora@enamorasotosalbos.es. Un jurado elegirá la que considere la mejor obra, que recibirá 100€ de premio y, además, será la imagen principal del cartel de las fiestas locales del próximo verano.

¿Internet transforma el amor?

¿Hay diferencia en el amor según las edades? ¿Sigue estando de moda el amor cortés? Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta en la Escuela del Buen Amor que se celebrará el sábado a las 18:30. En ella, se busca el contraste, el diálogo, la empatía de un público agrupado por un interés común: el amor.

Esta Escuela del Buen Amor tiene como marco de celebración el acogedor Restaurante El Portón, que por la noche acogerá, igualmente, una espectacular demostración de magia en vivo y en directo: en primer plano, creando las más increíbles sensaciones mágicas.

En amor a la artesanía, una exhibición de forja tradicional a cargo de un herrero inaugurará la jornada del sábado a las 10:00 y se podrá visitar hasta las 14:00 horas.

El amor al medioambiente y a la naturaleza también tiene cabida en Enamora Sotosalbos. Patrocinado por la empresa multinacional Ontex, el sábado (11,45 horas) se impartirá en el Ayuntamiento un taller de cultura medioambiental para toda la familia. Tras el taller se organizará una pequeña actividad por las calles y alrededores del pueblo para poner en práctica lo aprendido en el taller. Al finalizar la actividad, todos los participantes recibirán una bolsa reutilizable de tela con una ilustración de la Iglesia de San Miguel y un caldo reconstituyente (la pócima del amor).

Los secretos de la cámara oscura

En Amor a la fotografía, este año se recupera una técnica fotográfica ancestral: la cámara oscura. El taller se impartirá en la sede del Ayuntamiento y busca ver Sotosalbos con otra mirada. Tras el taller, los asistentes podrán tomar sus propias imágenes con cámaras oscuras que se facilitarán para tal fin.

Las capturas se procesarán con el proceso tradicional de revelado transformándose en testigos mudos de la época actual vista con ojos de otro siglo. Entre todos los participantes se sortearán, además, dos cámaras oscuras.

El amor a la gastronomía pondrá el broche de oro el sábado en el restaurante El Portón (21:00), con un maridaje entre vinos y viandas de Castilla oficiado por el reputado enólogo Paco Plaza. Cortesía de El Decantador y la distribuidora Brualdis, caldos de las denominaciones de origen Valtiendas y Rueda armonizarán un guiso de ropa vieja de cocido elaborado con garbanzo local de Valseca. El dúo Toca2 y los clásicos del pop-rock animarán a bailar como colofón a una velada inolvidable. Aforo limitado.

Inscripciones gratuitas en Enamorasotosalbos.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday, Conga 990, iRobot e5154 y mucho más Mientras que los nuevos modelos y la última tecnología no llegará al mercado hasta el año 2020, todavía es posible encontrar grandes descuentos en estos robots aspiradores que de otra manera podrían ser prohibitivos en cuanto a presupuesto Dataprius: Un almacenamiento en la Nube desarrollado en España que ya es distribuido por Microsoft Azure Pilares estructurales del Big Data en la toma de decisiones estratégicas Los 5 desafíos de los RRHH ante la transformación digital La demanda de perfiles comerciales es vital para el sector de las franquicias de servicios empresariales