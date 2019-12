Las mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday, Conga 990, iRobot e5154 y mucho más

Si no quieres pasarte toda la Navidad recogiendo las migas del suelo tras las comilonas, necesitas un robot aspirador que lo aspire por ti. Y que mejor fecha que el Black Friday para encontrar la mejor oferta en dispositivos de alta gama como Conga de Cecotec, Roomba de iRobot, Ecovac Deebot, Neato, Roborock y muchos más.



Y aunque el Viernes Negro es un gran momento para invertir en alguna de las mejores aspiradoras robóticas del mercado, si no la encuentras, el aluvión de ofertas que aparecen durante la Cyber Week es la siguiente mejor opción.



Mientras que los nuevos modelos y la última tecnología no llegará al mercado hasta el año 2020, todavía es posible encontrar grandes descuentos en estos robots aspiradores que de otra manera podrían ser prohibitivos en cuanto a presupuesto. Y si estás dispuesto a adquirir un modelo más antiguo, puedes estirar el presupuesto incluso más lejos.



Podemos esperar grandes descuentos de muchos gigantes de la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Amazon ya ha empezado con las ofertas flash, y dependiendo del día, puedes encontrar robots como el Smart Clean de SuperChef con un descuento del 36% que deja el robot por poco más de 130 euros; o el Clean Fast con una rebaja del 34%, que no llega a los 115 euros.



Y los Roomba, los más conocidos a nivel internacional, no se quedan atrás. Uno de los más novedosos, el iRobot Roomba e5154 tiene un ahorro del 32% sobre el precio original, que no llega a los 340 euros. Aunque si prefieres algo más barato y sin tantas complicaciones, siempre vas a encontrar modelos básicos como el Roomba 615 por menos de 190 euros.



En el caso del producto nacional, los Conga, debemos acudir a su web para encontrar las mejore opciones con descuentos. Si pinchas en la sección del Black Friday, encontrarás el Conga Excellence, uno de los que mejores resultados ha dado y de los más populares por los usuarios, con un 58% de descuento. Por poco más de 160 euros puedes tener toda una máquina en tu hogar.



Si prefieres una opción más actualizada y con más tecnología, tienes el Conga 4090, el Conga 3690 Absolute, o el Conga 3290 Titanium con un 40% de descuento. Mientras que el Conga Serie 1290 y el Conga Serie 3090 alcanzan el 62% de rebajas.



Todavía no se conocen todas las ofertas, pero se puede esperar que haya descuentos similares para otras marcas conocidas en el mundo de la aspiración robótica, como Rowenta, Ecovacs Deebot, RoboRock o Neato.



Definitivamente, estos prácticos dispositivos merecen la pena. No solo te dan tiempo libre para poder hacer otras tareas, sino que la gran mayoría de ellos realiza su trabajo de forma excelente, recogiendo la suciedad, el polvo y, en definitiva, todo lo que se encuentran a su paso.



Las más nuevas integran un sistema de navegación inteligente con el que el robot puede generar un mapa de la casa y limpiar de forma más eficiente y rápida, porque sabe lo que ha limpiado, lo que le queda y los obstáculos que debe sortear para no chocar o enredarse con ellos. Con este mapa, las opciones son infinitas.



Le puedes ordenar que limpie todas las habitaciones, varias o solo una, y también le puedes indicar que limpie solo una pequeña zona de una estancia, desde cualquier sitio que te encuentres gracias a la conectividad y su aplicación.



Aunque no es tan potente como la de un aspirador convencional, la potencia de succión de estos robots puede recoger fácilmente, el polvo, la suciedad, las migas, y el pelo de las mascotas, dejando el suelo completamente limpio.