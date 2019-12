Llega la Navidad y con ella la lista de regalos que a veces se hace interminable, no tanto por el número de personas a las que obsequiar, sino por la falta de ideas para no ser repetitivo año tras año. Por esto, cada vez son más los que deciden regalar juguetes picantes para Navidad como los juegos de dados eróticos sexplace, a su amigo invisible, en su grupo de amistades o a su pareja, ya que no solo amenizarán cualquier velada aburrida, sino que ayudará a que todo el mundo participe y se conozca mejor.



Selección de los mejores juegos picantes para Navidad Los juegos picantes para Navidad poco a poco se van convirtiendo en un imprescindible dentro de los obsequios porque destacan en originalidad. Además, hoy en día se puede encontrar una gran variedad de alternativas pensando en el grado de sensualidad que queramos aportar o si preferimos que se jueguen en grupos reducidos.



Juegos de mesa Se encuentran desde los más explícitos, vibrador incluido, ideales para jugar en pareja, como los más descarados que convertirán al tablero en el centro de atención de cualquier reunión de amigos.



Juego de pinturas y lienzo corporal Se trata de un kit con pinturas especiales para pintarnos en cualquier parte del cuerpo, por lo que no dan alergia, y un lienzo blanco de grandes dimensiones. La idea es comenzar pintando a nuestra pareja o amigos y después realizar la mezcla con los cuerpos directamente en el lienzo.



Juegos de dados y cartas Existen muchas variantes para jugar en pareja o en grupo. Desde posturas del Kama Sutra, a partes del cuerpo que deberán coincidir con una acción e incluso con reloj de arena para cumplir tiempos. Los juegos de cartas son también una gran opción para añadir a los dados o disfrutar con los retos que plantea cada tipo de baraja.



Juguetes eróticos Tanto los más clásicos vibradores como alguno de los nuevos modelos que circulan en el mercado o los pensados para uno mismo o en pareja. También podemos buscarlos para hombres así que la variedad es infinita.



Paquetes sensuales para parejas En ellos encontraremos tanto productos pensados para la estimulación masculina como la femenina, sin olvidar las plumas, ataduras y antifaces. Los hay de diferentes intensidades si buscamos algo más romántico, o si preferimos una experiencia más salvaje.



Literatura erótica Puede que de toda la lista sea la opción más clásica pero una buena aventura mezclada con imaginación, hará las delicias de cualquiera que busque un hueco dentro de las lecturas más serias o pesadas que solemos realizar.



Si no somos muy aficionados a leer, también existen libros de unir los puntos donde fácilmente podremos crear un picture diario personalizado en donde recojamos nuestras posturas favoritas.



Como podemos ver ya no hay excusa para no ser originales estas Navidades y además todos ellos combinan perfectamente con una botella de vino, lencería o bombones variados si queremos que nuestro amigo esté totalmente preparado a la hora de disfrutar de nuestro regalo sensual.