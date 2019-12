​¿Es mejor jugar en casinos online? ​Los casinos más serios ofrecen estadísticas detalladas sobre los volúmenes de premios y se someten a auditorías independientes para asegurar la tranquilidad de sus clientes Redacción Siglo XXI

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 09:49 h (CET) Los casinos online están cada vez más presentes en internet. Están entre las webs más visitadas. Dan respuesta a una necesidad de gran parte de la población: experimentar la adrenalina y la emoción de la apuesta. Y lo pueden hacer desde casa, con un ordenador conectado a internet o con un Smartphone.



Existen grandes webs de juego donde se han hecho fuertes los gigantes del sector. También tenemos webs como juegoscasinoonline.com.ar, especialmente orientado al público argentino, donde pueden acceder a todos los grandes sitios del juego online desde una misma página.



Esta web no es solo un portal de juegos online, sino que también ofrece una información detallada sobre el mundo del juego online, e información transparente sobre las regulaciones que rigen este sector.



Qué ofrecen los casinos online Los casinos online, o casinos virtuales, son un fiel reflejo de un casino físico tradicional. Permiten que los jugadores hagan sus apuestas por internet como si estuvieran delante de una mesa atendida por un crupier.



Los porcentajes de éxito y recuperación de las apuestas son muy similares a los de los casinos físicos. Incluso en algunos juegos, como son las máquinas tragaperras, tienen un mayor porcentaje de recuperación.



Los casinos más serios ofrecen estadísticas detalladas sobre los volúmenes de premios y se someten a auditorías independientes para asegurar la tranquilidad de sus clientes.



Entre los casinos online de confianza donde podemos jugar tranquilamente sin temer a que nos estafan están las grandes firmas del sector: 888, Eurogrand, Leo Vegas, Next Casino, Royal Panda, Mr Green, Bet365, William Hill.



Dentro de estos casinos podemos encontrar la oferta habitual de los juegos tradicionales de casinos: Ruleta, póker, baccarat, Blackjack, Bingo, Online Slots.



Jugar online desde Colombia El portal juegosdecasinoonlinecolombia.com.co es una web idéntica a su hermana argentina. Aquí, los ciudadanos colombianos encontrarán amplia información sobre las condiciones del sector del juego. Tendrán acceso a los principales casinos online como 888, Bet365, etc. También encontrarán información detallada sobre las condiciones de juegos, consejos para iniciados, etc.



Juego en Chile En casino-online-chile.cl, que es uno de los principales portales para que los chilenos puedan acceder al mundo online del juego, encontrarán información detallada, consejos y una cuidada selección de enlaces a los grandes casinos online, a los que podrán acceder y jugar de forma segura.



Jugar en Casinos desde Perú La web casinoonlineperu.pe está orientado al público peruano. Tiene accesos a los grandes casinos del sector como 888, así como una completa información sobre reglas de juegos, consejos para principiantes, noticias del sector, etc. Si no sabes por dónde empezar es bueno utilizar esta plataforma como vía de entrada al mundo de la apuesta online. En todas estas páginas se repiten una serie de consejos básicos para los jugadores noveles. Son normas de sentido común. Lo que se pretende es que el juego sea una forma sana de ocio, y que no termine en una ludopatía. Nos explican pautas básicas como establecer un límite de apuesta y no jugar en juegos sin conocer las reglas de juego.

