Tuecompra, tienda online de herramientas, mejora su logística y procesos de calidad Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 17:22 h (CET) Con más de 10 años de experiencia en el sector, Tuecompra lanzó hace casi 3 años una nueva web para dar servicio a profesionales de la automoción, además de contar con todo tipo de herramientas. Ahora han querido dar un paso más allá implantando cambios significativos, tanto en el sistema de almacenaje y envíos como en los procesos de calidad, aportando valor en un sector muy competitivo Una apuesta por la calidad y el servicio

Javier Iglesias, responsable del grupo, expone los cambios que están implantando:

"Hemos sido una de las primeras empresas en España en ofrecer herramientas y utillaje de automoción a precios competitivos. Queremos darle al cliente profesional y particular una solución fiable y económica para sus reparaciones, pero hoy en día no es suficiente, una empresa debe dar más.

Actualmente nuestro esfuerzo se centra en la logística y en los controles de calidad. Este año hemos recolocado el centro de envíos en un punto estratégico, y ahora podemos realizar envíos hasta las 20:00 horas en días laborables. En lo que se refiere a los controles de calidad, nuestro equipo está supervisando materiales y partidas de fabricación para minimizar los defectos de fábrica. Esto asegura la calidad de los materiales, la fiabilidad del producto y la satisfacción del cliente. Hemos solicitado modificaciones a algunos fabricantes muy prestigiosos de herramientas de automoción, para obtener un producto de mayor calidad.”

Un catálogo pensado para las necesidades del profesional

La tienda de herramientas Tuecompra cuenta con un amplio surtido de herramientas, en especial para automoción. Desde herramientas básicas para taller mecánico hasta piezas de equipamiento para diagnóstico y reparaciones.

Algunos de los productos no son fáciles de encontrar en tiendas online, como las herramientas para purgar frenos. Con estos se demuestra que es una página pensada sobre todo para profesionales del sector de la automoción.

Pero los gatos para coches y otras herramientas no son las únicas que se pueden encontrar en la web. También se atienden otros sectores como jardinería, modelismo, bricolaje o soldadura. Tanto a nivel profesional como para los aficionados a hacer trabajos en casa.

La calidad es uno de los factores por los que más se apuesta, bien sean brocas online, de las que hay soluciones para taladrar todo tipo de materiales, como las novedades en herramientas de bricolaje profesional y amantes de las reformas.

La tienda online cuenta con un amplio surtido de herramientas, en especial para automoción. Desde herramientas básicas para taller mecánico hasta piezas de equipamiento para diagnóstico y reparaciones. Algunos de los productos no son fáciles de encontrar en tiendas online, como las herramientas para purgar frenos. Dentro de la página web se podrá encontrar una amplia gama de gatos para coches y otras herramientas de equipamiento.

También se trabajan otros sectores como jardinería, modelismo, bricolaje o soldadura. Tanto a nivel profesional como para los aficionados a hacer trabajos en casa.

La calidad es uno de los factores por los que más se apuesta, bien sea en la categoría de brocas online, de las que hay soluciones para taladrar todo tipo de materiales, como las novedades en herramientas de bricolaje profesional y amantes de las reformas.

Todo ello con la comodidad que proporciona poder hacerlo todo sin moverse del taller. La experiencia y el servicio se optimizan ahora con las nuevas medidas implantadas en su nueva tienda online que está pensada para dar el mejor de los servicios a los profesionales del sector de la automoción.

Un blog para amantes del motor complementa la tienda online

Además de mejorar el servicio y garantizar la calidad, Tuecompra también ha lanzado un nuevo blog de mecánica, donde los amantes del motor y profesionales podrán estar al día de todas las novedades del sector de la automoción, recibir consejos y aprender a realizar tareas de todo tipo.

También hay espacio para descubrir curiosidades y anécdotas, pasos para montar y gestionar un taller, hacer reparaciones y conocer tanto las tecnologías más avanzadas como los modelos clásicos, de los que se puede aprender mucho.

Con gran ilusión, Tuecompra aspira a continuar siendo un referente y ampliando la calidad de sus productos y servicios. En especial de cara al mercado profesional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.