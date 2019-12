La escuela Work In Progress renueva este curso sus instalaciones y amplía su programa de formación de actores Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 17:02 h (CET) Seguramente el actor no nace sino que se hace, y el objetivo número uno de este centro de formación de intérpretes, que fundó hace seis años el dramaturgo Darío Facal, es lograr la autenticidad total a la hora de encarnar personajes, la convivencia más natural entre la realidad y la ficción Conseguir que los intérpretes permanezcan sobre el escenario o ante la cámara de una manera no impostada, con emociones sinceras y espontáneas nacidas de la acción. Dotar a los alumnos, con los cinco módulos cuatrimestrales que vertebran la Formación Integral del programa educativo de Work in Porgress (que tiene una duración total de dos años y medio si se hace de forma continuada) de herramientas, creatividad y disciplina que les sirvan para comunicar en escena con una personalidad propia, aprendiendo a manejar voz y cuerpo, entrenándose en sesiones personalizadas para preparar castings específicos y estudiando, sin dogmatismos, a los maestros que han marcado el camino de las técnicas interpretativas desde finales del siglo XX.

Los módulos del programa de estudio se dedican a asignaturas como Interpretación, Improvisación, Historia del Teatro y el Cine, Voz, Cámara, Cuerpo, Análisis de texto, Verso o Lenguajes contemporáneos. Además, tres veces al año (febrero, octubre y junio) se imparten Talleres Intensivos de interpretación, abiertos tanto a estudiantes sin experiencia como a profesionales, y que combinan tanto ejercicios técnicos de coaching como trabajo práctico con guiones reales de televisión y un intenso trabajo corporal basado en el método Feldenkrais. Y por último, en esta escuela se ofrecen Trainings especializados en cuestiones imprescindibles para la industria del cine, el teatro y la televisión como producción de espectáculos, marketing y proyección para el actor, introducción, Técnica Meisner o Método Stanislavski-Strasberg.

Todo ello, en unas amplias naves recién estrenadas este curso, con aulas de trabajo equipadas con luz y sonido, ubicadas en el número 38 de la calle Sallaberry, cerca del Metro Urgel (Línea 5). Y todo ello, con un profesorado que integran algunos grandes nombres de la industria teatral española: el propio Darío Facal, Jaime Chávarri, Ernesto Arias, Javier de Prado, Luis Blat, Leire Ruiz, Pedro Cantalejo, Leonardo Robayo, Paz Gómez, Ana Telenti, Yolanda Vega, Ana Puerto, Bárbara SantaCruz…

La matrícula de Work In Progress permanece abierta todo el año. El curso se inicia tanto en octubre como en febrero, y se puede comenzar la formación en cualquiera de las dos fechas. El plan de estudios se organiza para que los alumnos se incorporen cuanto antes al mundo laboral, por eso la escuela cuenta con una bolsa de trabajo y el proceso de formación se complementa con prácticas en productoras audiovisuales (se ha suscrito un acuerdo con RTVE), eventos, producciones propias o coaching. Además, para facilitar la combinación de las clases con las jornadas laborales, las sesiones se reparten en dos días a la semana (dos mañanas o dos tardes) o en un solo día intensivo (sábados).

