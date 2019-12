Vodafone Giants Academy se proclama campeón del Circuito Tormenta en NiceOne Barcelona Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 17:02 h (CET) Los gigantes derrotaron en la final a Kawaii Kiwis por 2-0. En semifinales cayeron las academias de S2V Esports y Arena Quesito La segunda temporada del Circuito Tormenta, presentado por Intel y OMEN by HP, ha llegado a su fin en NiceOne Barcelona, donde S2V Esports Academy, Arena Quesito, Kawaii Kiwis y Vodafone Giants Academy, lucharon por llevarse el título de campeón. El vencedor fue Vodafone Giants Academy, que se convierte en el segundo ganador del circuito tras Movistar Riders Academy.

Los gigantes llegaron a Barcelona en el cuarto puesto de la clasificación general, lo que les obligó a verse las caras en las semifinales contra los favoritos: S2V Esports Academy. Les tocó sufrir en la eliminatoria al empezar perdiendo y tuvieron que remontar con dos buenas victorias para estar en la final del domingo. Su tirador, Ignacio "Ace" David, confesaba tras la victoria: “Hoy ha sido la verdadera final, el domingo ganaremos seguro”.

Por su parte, Kawaii Kiwis era el único equipo no academia de la final; sin embargo, su habilidad y concentración en la semifinal frente a Arena Quesito les dio el pase a la gran final del Circuito Tormenta. Tras una contundente victoria de Arena Quesito en la primera partida, la eliminatoria volvía a decidirse con una remontada muy emocionante.

La final tenía un claro favorito: Vodafone Giants Academy. Los gigantes demostraron su superioridad de principio a fin y no dieron casi opciones a Kawaii Kiwis. El resultado fue un 2-0 que puso el punto final a una temporada con un total de nueve eventos presenciales en siete ciudades diferentes de España en los más de ocho meses de competición.

“Ha sido un segundo año espectacular para el Circuito Tormenta. Más de 1.500 equipos han participado en las paradas de esta temporada, lo que demuestra las ganas de competir de los jugadores de League of Legends. En estas finales se ha visto que la calidad y competitividad del amateur en España están a un nivel muy alto”, confiesa Leonardo Ibáñez, Senior Esports Lead en Riot Games Iberia.

El premio para los jugadores y el entrenador de Vodafone Giants Academy será un viaje con los gastos pagados a Berlín para presenciar en directo una jornada de la LEC.

La retransmisión de la LVP (Grupo MEDIAPRO) tuvo 37.048 espectadores únicos durante la final del domingo. Además, se llegó a un pico de espectadores de 5.829, superando así el dato del año pasado en más de 1.000. Cada una de las semifinales acabó por encima de los 30.000 espectadores únicos.

