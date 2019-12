Termiser apunta al ahorro de tiempo como una de las grandes bazas de los andamios de aluminio Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 16:46 h (CET) Los andamios de aluminio se han convertido en los últimos tiempos en un recurso muy extendido en las labores de construcción y mantenimiento de distintas infraestructuras; estos productos cuentan con numerosas ventajas, entre las que destaca un ahorro considerable de tiempo en sus procesos, según apuntan desde Termiser El ahorro de tiempo que se consigue en el uso de los andamios de aluminio obedece a su facilidad de montaje respecto a las estructuras tradicionales, ya que no se requiere el uso de herramientas especiales que se necesitaban en otros tiempos y que hacía del proceso de montaje y desmontaje una labor más prolongada y tediosa.

La agilidad a la hora de ensamblar cada una de las piezas supone, por tanto, una importante optimización de los recursos, ya no solo en cuestión de tiempo, sino también económicos en cuanto al coste de oportunidad.

Ventajas de optar por un andamio de aluminio

En la actualidad, los trabajos en altura cuentan con diversas modalidades para desempeñarlos de forma segura: aluminio, acero o fibra de vidrio son algunos de los materiales más comunes en estos dispositivos. No obstante, el aluminio se ha erigido como la opción más extendida para esta finalidad, debido a las otras ventajas que se le asocia, entre las que se encuentran las siguientes:

- Facilidad de movimiento: este material logra una agilidad muy importante para mover el andamio de un lugar a otro, ganando un tiempo en el trabajo que puede ser muy valioso.

- Ligereza: los andamios de aluminio son considerados como una alternativa muy manejable para su uso en labores en altura.

- Versatilidad: estas estructuras pueden emplearse en distintos tipos de trabajos, ya sean de interior o de exterior.

- Basta con dos personas para su montaje: los andamios que podían verse en otros tiempos requerían los esfuerzos de numerosos operarios para montarlo y desmontarlo de forma segura; los andamios de aluminio modernos solo necesitan dos personas para este proceso.

Los andamios de aluminio, que pueden ser fijos, móviles o plegables, son una opción realmente acertada para desempeñar trabajos en altura, dados los beneficios que se ha apuntado, siempre destacando el considerable ahorro de tiempo y dinero que se consigue recurriendo a uno de estos productos.

Termiser es una de las firmas líderes de venta y alquiler de andamios y plataformas elevadoras homologados, cumpliendo estrictamente la normativa vigente acerca de la seguridad de estos productos.

