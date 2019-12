Los ayuntamientos madrileños podrán medir su grado de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Comunicae

martes, 3 de diciembre de 2019, 16:31 h (CET) AIS Group y el Observatorio de la Sostenibilidad han puesto en marcha un servicio de estudios que permite a los ayuntamientos madrileños medir su grado de contribución y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos por la ONU para 2030. El servicio analiza más de 140 indicadores que permiten conocer el nivel de avance de las localidades en cada uno de los ODS Cumbre del Clima

Este servicio se presenta coincidiendo con la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima, que abordará cuestiones como el cambio climático, la conservación de los ecosistemas y la energía verde, y también las relativas a la erradicación de la pobreza y del hambre, en pos de una buena salud y bienestar. Todas ellas forman parte de los ODS. Sin embargo, alcanzar estos objetivos no sólo concierne a los estados, también a los municipios, que tienen un papel fundamental.

El problema, comenta Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group, “es que muchos de ellos no tienen información suficiente para poder medir su grado de contribución al cumplimiento de los ODS”.

Los ODS en la Comunidad de Madrid

AIS Group y el Observatorio de la Sostenibilidad ya publicaron en mayo el Informe 17x17, un estudio que medía el estado del cumplimiento de cada uno de los ODS en cada comunidad autónoma. Fue el primero de estas características en España. Entre los cinco rangos en que calificaba el informe el desempeño de las comunidades (Mejor, Aceptable, Neutral, Mejorable y Muy Mejorable), la Comunidad de Madrid se situaba en una posición media.

El grado mayor de avance en la región está en lo concerniente a la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y el fomento de la innovación (ODS 9). De hecho, es la comunidad con los mejores resultados en este apartado, seguida por el País Vasco.

Madrid también está bien posicionada en otros 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible, obteniendo el rango de “Aceptable”. Así, es tercera en el ODS 8, el relativo al crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y al trabajo decente. Si bien, tiene puntos a mejorar como la tasa de desempleo juvenil. También es tercera en igualdad de género (ODS 5), y cuarta en el tocante a la educación (ODS4) y garantizar que sea inclusiva, equitativa y de calidad.

En cuanto al primer objetivo que marca la ONU, la erradicación de la pobreza (ODS 1), aunque Madrid está en un nivel de cumplimiento considerado aceptable de acuerdo a los indicadores que conforman el estudio, hay 8 comunidades con mejores resultados.

En el capítulo de mejoras, destacan la de lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles (ODS 11). Sólo Canarias y Baleares presentan indicadores más bajos que Madrid.

También queda mucho por hacer en cuanto a cooperación y alianzas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 17) y para garantizar el acceso a una energía asequible, sostenible y no contaminante (ODS 7). Lo mismo ocurre en la lucha contra la desigualdad social (ODS 10) y la adopción de medidas para combatir el cambio climático y sus efectos (ODS 13), en los que la Comunidad de Madrid obtiene una puntuación baja.

Enfocando políticas

Tras medir el estado del cumplimiento de cada uno de los ODS en cada comunidad autónoma, ahora es el turno de los municipios”, dice Agustí Amorós. “Y es que las administraciones locales, con medidas como la limitación del tráfico para el control de las emisiones, van tomando cada vez más consciencia, apostando por su capacidad de actuación en favor de la consecución de la sostenibilidad tanto ecológica como social”.

El nuevo servicio ofrecerá a los ayuntamientos que lo soliciten una radiografía actual completa de su grado de avance que “facilitará la tarea de discernir dónde deben poner el foco de sus propias políticas o en qué aspectos deben pedir ayudas a otras administraciones”, indica Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad.

17 áreas de trabajo

Los informes se dividen en 17 apartados, uno por cada ODS y en cada uno de ellos se calcula el grado de avance de los municipios acuerdo a distintos indicadores. Entre ellos están variables sociodemográficas en las que se enmarcan las relativas a la pobreza y la desigualdad como la tasa de población en riesgo de pobreza de distintos grupos de edad, el índice de desigualdad socioeconómica por secciones censales, el promedio del gasto de las familias en distintas partidas alimentarias…

El Informe incluye también un conjunto de variables más relacionadas con la economía como el número de empresas por sectores, el acceso a la vivienda, porcentaje de suelo destinado a infraestructuras y fines industriales, el volumen de viviendas vacías, las tasas de paro por grupos de edad y por sectores, la variabilidad en el empleo o la brecha de género.

Finalmente, recoge indicadores vinculados a aspectos más ecológicos como el reciclaje y consumo responsable, las emisiones difusas GEI, la antigüedad del parque de vehículos, el porcentaje de superficie forestal, el volumen de hábitats naturales. Y en las zonas costeras, la proporción de línea de costa protegida y de línea de playa urbanizada.

¿Cumplen las ciudades españolas?

En una visión global, la conclusión principal es que todas las ciudades cumplen en mayor o menor medida con los ODS. Ninguna destaca por estar ni a la cabeza ni a la cola en todo, y en todas hay unos puntos más fuertes que otros. Unas destacan en los indicadores relacionados con la ecología, por ejemplo, pero se alejan en otros aspectos como puede ser el acceso a la vivienda o la tasa de paro juvenil. “Nuestro objetivo es que los ayuntamientos dispongan de una visión más completa de su situación actual que les sirva de base para planificar sus líneas de actuación”, señalan los autores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adaptarse al futuro de manera sostenible, uno de los grandes retos de las ciudades del futuro Alpematic, la franquicia de marketing olfativo cierra 2019 con 5 aperturas y tienda física en Barcelona Tuecompra, tienda online de herramientas, mejora su logística y procesos de calidad Los ganadores del hackathon a bordo de un AVE trabajarán para mejorar la experiencia del viajero de Renfe Multiplica impulsa la transformación digital del sector asegurador en Insurance Revolution