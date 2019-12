El joven interiorista Sergio Mínguez lleva la Navidad a las calles de Almonacid de Zorita

Sergio Mínguez González, interiorista arquitectónico de tan sólo 19 años, ha sido el encargado de realizar la decoración navideña de las calles de Almonacid con material reciclado. Lo ha hecho de manera altruista, guiado por el amor a su profesión, a la Navidad, y a su pueblo Sergio Mínguez González, joven interiorista de sólo 19 años, que se dedica a la escenografía, el escaparatismo y la decoración, ha sido el genial autor del ornato navideño que ha dejado boquiabiertos gratamente a sus vecinos. La idea de decorar Almonacid de una forma totalmente distinta a lo acostumbrado surgió en los meses de mayo y junio de este año. “Pensé que tenía que hacer algo diferente y manifestar de alguna manera el cariño que tengo por mi pueblo. Quería demostrar, a su vez, que con poco dinero y mucha ilusión, podríamos llegar lejos y hacer algo más que una simple decoración al modo tradicional”, explica Sergio.

La flamante decoración que lucen algunas calles de la localidad está hecha con material reciclado que Sergio Mínguez recogió durante los meses de verano. “Desde el mes de julio, cuando salía de mi trabajo dedicaba muchas horas de mi tiempo para tratar de conseguir después un buen resultado que agradara a mis vecinos”.

La idea surge en Madrid, donde habitualmente vive el interiorista, que ha logrado concebir un concepto estético que desde la más pura sencillez se adentra en elementos más complejos. Nadie del entorno de Sergio sabía de este proyecto en el que se ha involucrado totalmente. “He trabajado muchas horas, en secreto incluso para mis allegados, con la que he intentado sorprender a los vecinos ofreciéndoles este bonito regalo”, afirma Sergio.

Con los materiales que todos desechamos en nuestra vida diaria, “animo a que la gente recoja todo lo que se pueda reutilizar”, puntualiza, y utilizando pinturas ecológicas ha engalanado ya las calles que van desde el Centro Cultural Cela hasta la Plaza del Ayuntamiento con 1150 adornos, elaborados con unas 700 botellas y 1200 vasos de plástico. “Empecé a decorar la semana pasada. También he colocado en El Molino cien copos de papiroflexia colgados desde sus vigas. Durante esta semana, colocaré el Belén, diseñado por mí, de estilo hebreo, con figuras en movimiento, agua y peces reales”, continua el joven interiorista.

También ha decorado los balcones del Casón y del Ayuntamiento, la fachada de la Ermita de la Parroquia de la Virgen de la Luz con regalos, estrellas, copos de nieve y ocho figuras a tamaño real con trajes confeccionados por él mismo realizados a mano, 4 ángeles asomados a un balcón y un portal de Belén en el soportal del ayuntamiento, además de un conjunto de cuarenta cadenetas de caramelos de colores, estrellas y copos de nieve.

Sobre las reacciones de la gente del pueblo, Sergio declara que “no podemos intentar que guste a todos, pero la mayoría me da la enhorabuena. Lo importante es contemplar la cara de felicidad e ilusión de los niños que, a través de una simple botella de plástico, puedan formar su particular cuento navideño. Es con esto con lo que me quedo”.

El joven se manifiesta muy orgulloso de poder llevar las claves de su profesión a Almonacid y más en estas fechas tan especiales. “La Navidad siempre la he celebrado, aunque siempre las recuerdo un poco tristes, éramos muy pocos. Por ello, he tratado de llevar el espíritu de esta festividad a mi pueblo, donde no están acostumbrados a disfrutar de este tipo de decoración como en la gran ciudad”, expone.

Esta singular ornamentación elaborada con materiales reciclados y desechables nunca se había visto en Almonacid. “Lo dicen todos los vecinos, jamás se habían adornado las calles como ahora. Me siento muy orgulloso de poder colaborar y atraer más visitantes a nuestro pueblo. Sobre todo que a la gente le guste, lo disfrute y se anime a salir todas las tardes a sus calles para contemplarla y no se encierre en sus casas”, desea Sergio.

En el verano, el joven interiorista está dispuesto a impartir talleres para que los vecinos aprendan a transformar distintos materiales en arte. “Pueden contar conmigo para las fiestas patronales, para cualquier actividad que me necesiten. A partir del 10 de marzo tengo preparados diferentes proyectos llenos de atractivo visual”, finaliza.

Los vecinos y visitantes de Almonacid pueden contemplar durante esta semana los avances en la instalación de esta creativa decoración, que no tiene parangón en la comarca. Estos trabajos culminarán el viernes, 6 de diciembre, con la inauguración del Belén y el encendido del alumbrado navideño. “El Ayuntamiento de Almonacid le está muy agradecido a Sergio por su labor desinteresada, que comparte y apoya. Es nuestro interés promocionar y revindicar el talento que hay en Almonacid, que es mucho, y aprovechar la creatividad que generosamente ceden nuestros artistas, como es el caso, para reivindicar la belleza de nuestra tierra”.