T-Systems lanza EdgAIR

T-Systems ha diseñado una plataforma para desplegar un edge computing seguro y de alto rendimiento, con una latencia extremadamente baja para aplicaciones in situ en tiempo real, que además permite el procesamiento y análisis seguro in situ de grandes volúmenes de datos T-Systems, filial de servicios digitales de Deutsche Telekom, presenta su solución EdgAIR, una plataforma con una latencia extremadamente baja que permite desplegar servicios de edge computing segura y potente. Esto permitirá a las empresas desplegar y utilizar aplicaciones innovadoras en tiempo real, en sus procesos de producción y logística, incluyendo vehículos guiados automatizados. La nueva plataforma de T-Systems habilita también la implantación de soluciones de realidad virtual y aumentada.

EdgAIR funciona directamente in situ, lo que significa que los datos no se envían a través de un centro informático central. La plataforma está diseñada para ser una “private cloud of things”, lo que la hace altamente segura, y permite que los clientes puedan conectarla a una red de campus para transferir datos de forma inalámbrica entre los dispositivos y la plataforma casi en tiempo real.

Los expertos consideran que el "near edge" es inferior a diez milisegundos, mientras que el llamado "far edge" permite tiempos de latencia de entre 10 y 40 milisegundos. "En combinación con Time Sensitive Networks (TSN) y un muy buen acuerdo de nivel de servicio, nuestra plataforma gestionada EdgAIR puede controlar en tiempo real las máquinas de una nave de producción", ha explicado Albert Kroisleitner, Director de Producto Senior de Edge Platform & Solutions de T-Systems.

La plataforma EdgAIR se cumplimenta con Edge Analytics, una herramienta que permite a los científicos de datos y desarrolladores de software evaluar la información on site y en tiempo real, y adaptar rápidamente los procesos y modelos (pasando el código a datos).

T-Systems ofrece la plataforma adaptada a diversos sectores, desde producción y logística, a automatización de edificios, automoción y energía. Además, para una mayor seguridad, la solución funciona en una red cerrada de la empresa y es completamente autosuficiente. No obstante, también puede combinarse con un sistema de nube pública accesible a través de Internet y, por lo tanto, utilizarse como una plataforma de nube híbrida.

Detalles técnicos

EdgAIR se basa en OpenStack, gracias a que es una plataforma de software de código abierto evita las posibles limitaciones de los proveedores. Además, permite la conexión de aplicaciones IoT a través de conectores ya preparados. Las redes de campus son la base de EdgAIR, actualmente funcionan en LTE y pronto cambiarán a 5G. Deutsche Telekom ya ha desplegado su primera red de campus para OSRAM.

Las aplicaciones se ejecutan como máquinas virtuales o en contenedores docker como microservicios y, por lo tanto, son independientes de la infraestructura subyacente. Esto permite a los administradores controlar los microservicios individualmente en caso de que se produzcan problemas o anomalías, evitando apagar todo el sistema. Los contenedores se coordinan a través de Kubernetes. T-Systems ofrece la plataforma en varios tamaños y diseños (montaje en poste, rack robusto, rack estándar).