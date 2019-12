La cumbre de la OTAN en Inglaterra

La Organización del Tratado del Atlántico Norte celebra su 70 aniversario con una cumbre en Londres y Hertfordshire. Esta es la más grande y poderosa alianza militar de la historia universal, la misma que hoy se encuentra en una grave crisis existencial.



Su cónclave en la capital británica se realiza a pocos días de las elecciones generales más importantes que haya tenido el Reino Unido (UK) en esta generación, pues en estos comicios se decide si se rompe con la Unión Europea (UE) en menos de 2 meses o si es que se da paso a un referendo en junio 2020 donde se debe escoger entre seguir en este bloque continental o apartarse de éste pero manteniendo muchos elementos del mercado común, la unión aduanera y las leyes de protección laborales y ecológicas europeas.



La presencia de Donald Trump en Inglaterra es un elemento clave en el debate electoral. El actual presidente de EEUU es un gran impulsor del Brexit y quiere que UK rompa lo más posible con sus relaciones comerciales con la UE para de esta manera ir construyendo un nuevo tratado de libre comercio entre las dos mayores potencias de habla inglesa.



Anti-Trump Dicha estrategia ha generado una colosal crítica por parte del otro Donald (Tusk), quien es uno de los cabezas de la UE y quien acusa a su tocayo de haberse convertido en el mayor peligro para dicho bloque continental en sus más de 6 décadas de existencia.

En el único debate electoral de los 7 partidos británicos que se dio el domingo las intervenciones más aplaudidas eran aquellas que condenaron a Trump por querer privatizar el servicio nacional de salud (NHS), por sus insultos machistas y racistas, por su maltrato a las mujeres o por sus aventuras militares. Y, justamente, el Líder de la Oposición Jeremy Corbyn ha ido reduciendo la inicial gran ventaja que le llevaba el primer ministro Boris Johnson en las encuestas mostrando documentos confidenciales en los cuales Trump demanda que el NHS y los servicios de medicina y fármacos estén en la mesa de negociaciones en cualquier tratado comercial bilateral a fin de que puedan abrir las puertas en estos a las corporaciones norteamericanas.



El arribo de Trump se produce mientras que en el congreso de EEUU recrudecen una serie de graves acusaciones que buscan sacarle de la presidencia. Si bien es probable que el senado controlado por los republicanos no apruebe finalmente el impeachment es posible que este proceso desgaste tanto a Trump que le impida ser reelecto a fines del 2020 o que obligue a su partido a buscar un nuevo candidato presidencial que le saque de carrera.



Crisis Mientras todo ello pasa la OTAN atraviesa por su peor crisis existencial. Este tratado militar une a EEUU, Canadá, Turquía, Islandia, Albania, Montenegro y a 23 de los 28 países que integran a la Unión Europea. Solamente las relativamente poco pobladas naciones de Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria son los únicos 4 componentes de la UE que no han querido ser parte de la OTAN (ya sea para no provocar a sus anteriores vecinos “socialistas” o, como el caso irlandés, para guardar sus históricas distancias ante UK, sus anteriores dominadores a quienes se negaron a darles apoyo durante las dos guerras mundiales). En cambio, Bosnia y Herzegovina (miembro de la UE) y Macedonia del Norte están cerca de integrarse a ésta. Ucrania, Serbia, Kosovo y Georgia quisieran ser parte de la UE y también de la OTAN.

Lo que hizo que la OTAN fuese creada en 1949 era la necesidad de derrotar a la Unión Soviética y a sus aliados del "Bloque Socialista" que llegó a congregar a un tercio de la humanidad. Tras 4 décadas de guerra fría y de enfrentarse al Pacto de Varsovia en conflictos regionales como el de Nicaragua, Angola, Mozambique, Afganistán, Vietnam, Corea y otros, finalmente en 1989-91 la OTAN logró desintegrar al Pacto de Varsovia y luego a la Unión Soviética (la cual depuso al Partido Comunista y a la economía nacionalizada y planificada para dividirse en 15 repúblicas que retornan a distintas formas de capitalismo).

Sin enemigo común que les una Tras la victoria sobre el "comunismo" la OTAN se centró en promover intervenciones para desmantelar la antigua federación socialista de Yugoslavia (hasta desintegrarla en 8 repúblicas) y para derrocar a los antiguos regímenes "socialistas panarabistas" de Irak, Libia y Siria, los mismos que llegaron a ser antes socios de Moscú.

Luego un enemigo común lo constituyó el "terrorismo islámico", pero ya EEUU reclama haber ejecutado a Osama Bin Laden y luego Al Baghdadi, mientras que el "Estado Islámico de Irak y Siria" (Daesh) ha sido militarmente aplastado.



La única forma de mantener unida a la OTAN es teniendo un enemigo común. Mientras que el eje de la UE busca que este siga siendo la Rusia de Putin a la que acusan de haber creado zonas liberadas prorrusas en las 3 repúblicas ex soviéticas que inicialmente quisieron plegarse a la OTAN o la UE (como Moldavia, Ucrania o Georgia), para Trump su enemigo principal es China, la misma que viene compitiendo con EEUU para ser la mayor economía del mundo, la principal potencia en la luna y el mayor inversionista en el "patio trasero" latinoamericano de EEUU, como ya lo ha logrado en el continente negro.



Turquía se ha ido volcando cada vez más hacia Rusia siendo uno de sus principales compradores de armas y distanciandose de Washington a quien acusa de estar protegiendo a quienes organizaron un golpe militar para derrocar a su presidente Recep Tayyip Erdogan como también de haber apoyado a que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se anexe el Golán sirio y la Jerusalén antigua y oriental. Turquía fue hace un siglo la mayor potencia musulmana de la historia y la cabeza del único imperio terrestre que unía a partes de Europa, Asia y África. Hoy, ésta busca reestructurar sus antiguas zonas de influencia en el medio oriente pero en esa tarea choca con EEUU quien ayudó a derrocar en 2013 a su principal aliado regional (el presidente egipcio Mohammed Morsi quien fue el primero en ser electo constitucionalmente) y quien apoya a los halcones israelíes contra los palestinos que amparan los turcos. Hay más de 82 millones de ciudadanos que viven en su república a los que hay que sumar los casi 3 millones de refugiados sirios en su interior y los 6 a 9 millones de expatriados turcos en Europa. Esto hace que los turcos ya superan a Alemania como la nación con más habitantes en la OTAN después de EEUU.



UE Desde que Trump llegó a la Casa Blanca esta ha dado un giro radical. Hasta el gobierno de Obama los EEUU siempre promovieron a la Unión Europea y buscaron mantenerla unida y como un asociado para presionar a Irán y a otras naciones contestarías.

Trump, en cambio, considera a la UE como un rival comercial y busca desintegrarla (la salida del Reino Unido sería un primer paso en ese camino), así como también ha impuesto aranceles al acero y a otros productos que EEUU importa de la UE.



Obama junto a la UE, Rusia y China lograron un pacto nuclear con Irán en el cual esta última república islámica chiita se comprometía a limitar la construcción de plantas de energía atómica a cambio que se acabaran las sanciones contra su economía y sus exportaciones. No obstante, Trump considera ello un pésimo pacto, se ha retirado de este y presiona al Reino Unido para que le siga en esa dirección.



La UE no comparte los intentos de Trump de implantar draconianas sanciones Irán pues teme que esta nación se vaya radicalizando y expandiendo sus zonas de influencia a Irak, Siria, Líbano, Yemen y otros Estados musulmanes. Tampoco la UE concuerda con las amenazas que ha hecho Trump para invadir militarmente a Venezuela, Nicaragua y Cuba, así como su nuevo plan de declarar como "terroristas" a los narcos mexicanos como un primer paso hacia justificar intervenciones armadas al sur de su frontera.



La UE no ha visto con buenos ojos las amenazas que Trump hizo a Corea del Norte para hacerla estallar con sus bombas nucleares, como tampoco a su negativa de buscar una solución al diferendo árabe-hebreo reconociendo a un Estado palestino, el cual prácticamente ha quedado muerto con las políticas expansionistas de Netanyahu y Trump.



Ejército europeo Desde que entró a la presidencia norteamericana Trump ha demandado a todas las naciones de la OTAN que destinen al menos un 2% de su producto nacional al gasto militar. Su argumento es que EEUU coloca demasiados recursos en una alianza cuyo presupuesto es de un billón de dólares anuales y que su estrategia es "América Primero" por lo cual EEUU no está dispuesto a dar preferencias a nadie.

Los choques entre EEUU y la UE vienen provocando a que el presidente de Francia Emmanuel Macron promueva la formación de una rama militar de la UE, la cual eventualmente podría ir sirviendo para preparar una posible separación gradual de la OTAN.



Trump, por su parte, busca expandir a la OTAN donde ya ha logrado por primera vez integrar como un socio observador a una república latinoamericana. Se trata de Colombia, la misma que Washington quiere usar como una eventual plataforma para organizar grupos armados que actúen en Venezuela o promover una invasión bélica dicho país vecino.



Elecciones Mientras tanto la visita de Trump genera fuertes protestas en UK. El puesto de Boris Johnson como primer ministro está en juego en los comicios del 12 de diciembre y él bien quisiera aprovechar la llegada de casi 30 jefes de gobierno o de Estado a Londres para demostrar sus dotes de estadista y ganar votos.

Sin embargo, este deseo ha sido jaqueado por el atentado del viernes 29 de noviembre, cuando un yihadista acuchilló a 5 transeúntes en el puente de Londres matando a dos de ellos. Si en las elecciones generales pasadas (2017) el binladenismo realizó 3 masacres contra civiles buscando minar la autoridad del gobierno conservador y castigarlo por sus intervenciones en el mundo musulmán, esta vez pareciera que se vuelve a repetir esa misma estrategia pero no solamente para golpear a Johnson sino también a la OTAN.



De otro lado, el laborismo le echa la culpa de esta acción terrorista a los recortes que los conservadores han hecho a la policía (despidiendo a 20,000 de ellos), a las cortes de justicia (han cerrado 300 de ellas) y a las prisiones (que se encuentran sobrepobladas o son nidos donde delincuentes o terroristas se unen y reagrupan, en vez de ser reeducados).



Corbyn, además, quiere sacar su propia ventaja del arribo de Trump para alentar ese fuerte sentimiento que hay dentro de los británicos contra la creciente intervención del presidente norteamericano en los asuntos internos de su país. Trump constantemente llama a apoyar tal o cual medida del Brexit, a impedir que Corbyn pueda ganar las elecciones y a dar un total respaldo a sus hombres en UK: loas líderes de los partidos del Brexit y del Conservadurismo (Nigel Farage y Boris Johnson, respectivamente).



El Líder del Laborismo le ha enviado una carta abierta al Presidente de EEUU demandando que se pronuncie públicamente en torno a la cuestión de si va o no a demandar que las multinacionales norteamericanas exijan privatizar sectores del servicio nacional de salud británico como parte de las negociaciones por un tratado comercial bilateral.



Atentado Ante el hecho de que en la recta final de estas elecciones Corbyn ha venido reduciendo la inicial colosal distancia que había frente al puntero Johnson, el primer ministro salió el domingo a defenderse de las críticas que le hacían porque el autor del atentado fue un condenado que fue liberado antes de cumplir toda su sentencia. Sin embargo, hizo esto constantemente echándole la culpa al laborismo por ello y sosteniendo que Corbyn es un peligro porque él quiere salirse de la OTAN y desmantelar los servicios secretos del MI-5. El padre de uno de los dos jóvenes asesinados salió a protestar exigiendo que no se busque aprovechar políticamente la muerte de su hijo.

Mientras Johnson acusaba al laborismo de haber aprobado una ley que permite liberar condicionalmente a los presos antes de cumplir toda su pena, el periodista que le entrevistó el domingo, Andrew Marr, permanentemente le decía que los conservadores llevan una década en el gobierno y que no es posible que en todo ese lapso no hayan mejorado la vigilancia policial o el sistema carcelario.



Mientras varios gobiernos de la derecha dura saben sacar provecho de los atentados terroristas para potenciarse demandando mano dura (como han sido los ejemplos del fujimorismo en Perú, el uribismo en Colombia o el LIKUD en Israel), en UK los atentados que se dieron en torno a las elecciones generales del 2017 como en las actuales más tienden a perjudicar al gobierno pues las críticas de sus opositores se centran en acusarlos de haber reducido significativamente el presupuesto policial, judicial y carcelario, o de provocar a sectores musulmanes con guerras en sus países de origen y con bromas de mal gusto o malas referencias contra sus costumbres. Usualmente se suele enrostrar a Johnson de haber promovido la islamofobia con frases como caracterizar a las mujeres mahometanas que usan velo como “buzones postales” o haber dicho que el islam es la religión más sectaria.



Varios antiguos oficiales de la inteligencia británica han salido a atacar a Corbyn cuestionandolo por querer eliminar los submarinos nucleares (y por ende, la capacidad disuasiva de UK) y por su tradicional rechazo a la OTAN y a las armas atómicas. El líder “rojo” hoy acepta la resolución de la mayoría partidaria que pide que UK siga manteniendo sus misiles y submarinos nucleares así como su membrecía en la OTAN. De hecho, él esta vez ha decidido ir al banquete que la reina hace para Trump, cosa que antes él se negó hacer ante la anterior visita del presidente norteamericano.



Corbyn se quiere promocionar como un estadista que se ha ido moderando y que bien podría llegar a ser en poco más de una semana el próximo “primer ministro de su majestad”.



Perspectivas Esta posiblemente pudiese ser la última cumbre de la OTAN a la que asista Trump pues no hay garantías que él vaya a ser reelecto. En el 2016 él se convirtió en el único presidente del mundo que llegó a supuesto tras perder por casi 3 millones de votos contra su rival. Entonces él supo sacar provecho del sistema del colegio electoral que él antes acusó de fraudulento.



En el no tan probable caso que Trump sea reelecto no hay seguridad que la OTAN pudiese sobrevivir por mucho tiempo. La UE y Turquía mantienen tendencias contrapuestas a las de la actual Casa Blanca.



Al promover la salida de UK de la UE, Trump se ha enajenado al bloque continental que desde la posguerra fue el mayor aliado de EEUU.

Una posible victoria de Corbyn en las elecciones británicas revertiría todos los puentes hacia una estrecha alianza comercial y militar entre Washington y Londres, aislará a Trump en la escena global y haría que la política exterior británica se centre en pedir el cese de las guerras en Yemen y Siria, el reconocimiento de un Estado palestino al lado de Israel y el fin a la amenaza de intervenciones norteamericanas en varios países latinoamericanos.



Si Johnson logra mantenerse en el premierato la UE ha de tener la primera escisión de su historia y UK va a generar una entente muy estrecha con EEUU.