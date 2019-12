¿Qué regalar estas navidades? Ideas originales para sorprender Ana Ruiz de Infante

martes, 3 de diciembre de 2019, 08:18 h (CET) Si eres de los que te gusta regalar algo original, crees que ya está todo inventado y no consigues encontrar algo con lo que sorprender, aquí van algunas ideas:



TRIVINE: dispositivo Antiaging de Stetic Sense Perfecto para los que no tienen tiempo para ir a un centro de belleza, con Trivine podrás hacerte un tratamiento antiedad sin salir de casa. Un dispositivo antiaging que rejuvenece, reafirma e ilumina. Utiliza dos tecnologías, la radiofrecuencia Bi-Polar y la luz roja LED, dos técnicas profesionales: con la radiofrecuencia se aplican ondas electromagnéticas que actúan sobre las capas más profundas de la dermis y con la luz LED se potencia la estimulación celular.



Y ahora que todos estamos tan conectados a las nuevas tecnologías, este dispositivo te permite, a través de su aplicación instalada en el móvil, controlar vía bluetooth en todo el momento las fases de tratamiento, pudiendo visualizar la temperatura de la superficie de la piel y midiendo el tiempo real del tratamiento.



Está pensado para utilizar 2 veces por semana desde casa y su tamaño reducido hace que puedas llevártelo a cualquier parte.



Precio PVP: 249€



Regala con GANCEDO En Gancedo nos proponen regalos con mucho color, desde sus maravillosos bolsos, a sus pantallas multicolor, o sus puf de terciopelo…. La colección de puffs “Pebles” son la última propuesta de Gancedo y la diseñadora de joyas Helena Rohner, que se han unido para la creación de esta nueva línea de puffs, piezas de joyería que se funden con tejidos de terciopelo y lino de Gancedo.



Merece la pena hacer una parada en su recién estrenada tienda de la calle Velázquez, su nueva flagship store, un espacio de 1200 m2, diseñado por la arquitecta e interiorista Teresa Sapey.

Pantalla 120€



Calendario de Adviento Babor No se puede dar el pistoletazo de salida a la Navidad sin los tradicionales Calendarios de Adviento….La firma BABOR nos sorprende con este calendario en el que las ampollas de belleza son las protagonistas, contienen las exclusivas ampollas GRAND CRU, una cura Intensiva de 24 días con la que dotar a tu piel de todo lo que necesitas para lucir una piel fantástica estos días.



¡Ideal para mimarse a uno mismo o para mimar a los que más quieres !

Precio PVP:75€

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.