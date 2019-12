La gala de los Premios Titanium regresa al Teatro Campos Elíseos

El maestro de ceremonias será el periodista, actor y autor madrileño Quique Peinado, acompañado de los intérpretes Yllenia Baglietto y Claudio Serrano. ‘Control’, ‘A Plague Tale: Innocence’ o ‘Death Stranding’ encabezan las quinielas de favoritos La gala de entrega de Premios Titanium, que, como colofón del festival Fun and Serious Game Festival, distingue los mejores títulos del año y los mejores profesionales del sector del videojuego, regresa al Teatro Campos Elíseos de Bilbao, una joya de la arquitectura modernista ideada por el bilbaíno Alfredo Acebal, con fachada del arquitecto vasco-francés Jean Baptiste Darroquy. La conocida como ‘Bombonera de Bertendona’ cuenta además con unas prestaciones técnicas que la convierten en el auditorio teatral más avanzado de nuestro país.

Regresa así al espacio en que, hace ya ocho años, el actor y músico Alex O’Dogherty entregó por primera vez unos Titanium. “Trasladar la ceremonia de clausura del festival al Museo Guggenheim, y entregar en todo un símbolo de la cultura “oficial”, los premios a los mayores logros creativos del sector era casi una transgresión, una llamada de atención que enviaba un mensaje muy poderoso -explica Alfonso Gómez, director del festival- pero en el afán por renovarnos constantemente y de buscar nuevos retos nos ha parecido adecuado devolver los premios a la que fue su primera casa: el Teatro Campos Elíseos”.

Será el periodista Quique Peinado, muy conocido como locutor radiofónico deportivo así como autor de varios volúmenes, el encargado de presentar la velada. Peinado (Madrid, 1979) ha escrito en medios como Gigantes, SLAM, Esquire, Líbero y Papel, así como el libro Futbolistas de Izquierdas. En la radio ha estado en Melodía FM, Europa FM, Radio Nacional y la SER, donde ahora colabora con A vivir que son dos días (con Javier del Pino) y Buenismo Bien (con Manuel Burque). En TV, ha participado en Zapeando, Radio Gaga (por el que le dieron el Premio Ondas en 2018), Late Motiv, Generación NBA y Leyendas

Peinado estará acompañado de la actriz Yllenia Baglietto – que ya participó en la gala de los Titanium de 2018- y el actor de doblaje Claudio Serrano -un habitual ya, en Fun & Serious.

Además de los premios honoríficos a gigantes del sector como la compositora Yoko Shimomura, los desarrolladores Bruce Straley (The Last of Us) Y Tim Willits (ex director en id Software muy ligado a las sagas de Doom Quake y Rage) y el vicepresidente de Propiedad Intelectual de Riot Games, Greg Street, los videojuegos más logrados del año recibirán su reconocimiento en un festival que es ya referencia obligada en el continente.

La entrega de las 16 estatuillas para cada una de las categorías que reconocen los videojuegos más interesantes de 2019 será amenizada además por las intervenciones de Ibai Llanos, el ecléctico caster con gran proyección en redes sociales (que este año, además, en F&S lanza la tercera edición de su torneo gamer benéfico) y el influencer Wismichu.

EL ‘Shooter’ Control encabeza las quinielas de favoritos con 6 nominaciones; seguido muy de cerca por la propuesta del estudio francés Asobo, A Plague Tale: Innocence, con 5, y el último título de Kojima, Death Stranding, con idéntico número de candidaturas.

El palmarés histórico de Premios Titanium honoríficos recoge auténticas leyendas del sector como Jeff Kaplan, Jordan Mechner, Tim Schafer, Yuji Naka, Alexey Pajitnov, Warren Spector, Peter Molyneux, Brenda Romero, Jade Raymond y Fumito Ueda.