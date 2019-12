DHL Global Trade Barometer: el comercio mundial continúa a un ritmo moderado Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 15:35 h (CET) India recupera perspectivas positivas de crecimiento y China muestra la perspectiva de crecimiento más débil de todos los países encuestados. Según Tim Scharwath, CEO de DHL Global Forwarding, Freight: "Al partir de un nivel alto, el año probablemente terminará con un comercio mundial moderado, pero todavía hay focos de crecimiento" El Barómetro del Comercio Global de DHL (por sus siglas en inglés GTB), indica una mayor contracción en el comercio mundial, durante los próximos tres meses. La perspectiva comercial general se reduce en -2 puntos, a un nuevo valor de índice de 45. Esto significa que el comercio mundial continúa perdiendo impulso, aunque levemente. Frente a las actualizaciones anteriores, la tendencia a la baja es en gran medida moderada y constante, sin indicar una aceleración de la disminución ni un tocando fondo. Excepto India, todos los países encuestados se ven afectados por la desaceleración y los índices récord por debajo del umbral de 50 puntos de no crecimiento. La disminución general ha estado impulsada por disminuciones menores, tanto en el comercio aéreo, como en el marítimo de contenedores. El comercio aéreo disminuyó en -3 a 42 puntos y el comercio marítimo en contenedores en -2 a 46 puntos de índice. Para hacer que el Barómetro del Comercio Global de DHL y sus datos sean más medibles, se ha creado una nueva plataforma digital en logisticsofthings.dhl/gtb. Además, el índice ahora también está disponible para los suscriptores del terminal Bloomberg utilizando el código 'DHLG '.

"Según el Barómetro del Comercio Global de DHL, el año probablemente terminará con un comercio mundial moderado. Sin embargo, debemos tener en cuenta de dónde venimos: el rápido crecimiento que ha experimentado el comercio mundial en los últimos años ha sido como escalar el Everest. Ahora, estamos en descenso, pero aún respiramos aire de altitud", comenta Tim Scharwath, CEO de DHL Global Forwarding, Freight.

La disminución constante, pero leve, afecta negativamente a todos los países, excepto a India

De los siete países encuestados, hay seis perspectivas comerciales ligeramente negativas récord: Alemania y China caen en -3 puntos a un índice de 45 y 42, respectivamente. Para Alemania, este desarrollo se debe principalmente a un debilitamiento de las perspectivas del comercio aéreo, que cae significativamente en -7 puntos a 45. La desaceleración en el comercio chino está causada por el lento comercio aéreo y marítimo, dejando a China con la perspectiva de crecimiento más débil de todos los países encuestados. Huelga decir que esta recesión puede atribuirse a la guerra comercial en curso entre China y Estados Unidos. También se espera que el comercio de EE. UU. se contraiga aún más, aunque con una perspectiva comercial general, casi sin cambios, de 44 puntos de índice (-1 puntos en comparación con la actualización anterior). La perspectiva general para Corea del Sur disminuye en -2 puntos a un nuevo valor de índice de 43.

"La economía mundial está entrando en una fase de estancamiento, reflejando un crecimiento débil y lento en algunas economías importantes y esencialmente ningún crecimiento o contracción leve en otras. Las tensiones comerciales persistentes, la inestabilidad política elevada y los riesgos geopolíticos, así como las preocupaciones sobre la eficacia limitada del estímulo monetario continúan erosionando el sentimiento de las empresas y los consumidores, con efectos perjudiciales en el crecimiento de la inversión y la productividad. El crecimiento del consumo de los hogares, que ha sustentado el desempeño económico reciente, se ha mantenido fuerte, pero se está debilitando en las principales economías de mercado avanzadas y emergentes", comenta Eswar S. Prasad, profesor de Política Comercial y Economía de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, EE. UU. "La última actualización del Barómetro del Comercio Global de DHL muestra que los flujos de comercio internacional han sido negativamente impactados por estos factores. Los índices decrecientes de China y EE. UU., los dos principales impulsores del crecimiento mundial, auguran un empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales. En general, esta actualización del GTB muestra un panorama inquietante de un sombrío horizonte para la economía mundial y el comercio mundial durante el resto de este año".

India es el único país que logra regresar a una perspectiva de crecimiento moderada, ganando +5 puntos a 54, gracias a un comercio marítimo muy robusto. En contraste con el comercio aéreo continuamente débil (-4 puntos a 44), el comercio marítimo aumenta significativamente en +10 a un índice de 60.

La disminución del período anterior llega a Japón y el Reino Unido con retraso: son los países con mayores pérdidas

Además de la India, destacan los desarrollos de dos países en particular: Japón y Reino Unido. Si bien Japón y el Reino Unido habían sido los únicos países con perspectivas comerciales positivas en la actualización anterior de septiembre, los dos países registraron las mayores pérdidas en este período. Tanto Japón como el Reino Unido están cayendo por debajo del umbral de 50 puntos.

Tras un período de crecimiento para el comercio japonés, el pronóstico para Japón cae en -5 puntos a 48. Esta desaceleración esperada se debe principalmente al debilitamiento de las perspectivas para el comercio aéreo japonés que cae en -7 puntos a 42 puntos de índice. Disminuyendo -4 puntos a 51, el comercio marítimo japonés aún registra un impulso de crecimiento positivo. Sin embargo, la perspectiva ligeramente positiva no puede compensar la desaceleración significativa del comercio aéreo japonés. A diferencia de Japón, el comercio del Reino Unido ya había registrado una tendencia a la baja en la actualización anterior. Para los próximos tres meses, el pronóstico para el Reino Unido cae por debajo del punto de no cambio por primera vez: cayendo -4 puntos a un nuevo valor de índice de 49, el GTB indica una leve disminución para el comercio del Reino Unido. La disminución está causada por una ligera disminución en el aéreo (-4 a 49), así como el comercio marítimo (-5 a 48). Después de varios trimestres de resistencia relativa, este desarrollo obviamente refleja la persistente incertidumbre del Brexit.

La próxima actualización del GTB se lanzará a finales de marzo de 2020. Puede encontrar el informe completo y más información sobre el Barómetro del Comercio Global de DHL en logisticsofthings.dhl/gtb

