Reference Medical da el salto a la nube con SPYRO y moderniza su gestión Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 15:22 h (CET) Especializada en la distribución de equipos tecnológicos de vanguardia para dermatología y medicina estética, Reference Medical ha confiado en SPYRO para dar el salto a la nube y mejorar la gestión tanto de sus áreas financieras, compras y ventas, así como de sus almacenes La compañía Reference Medical ha confiado en SPYRO para optimizar sus procesos empresariales, decidiendo apostar por a la versión cloud del software integral de gestión. Esto le permitirá reunir todos sus datos en un solo lugar y mejorar en aspectos de su gestión diaria como disponibilidad, seguridad, escalabilidad y flexibilidad.

Con la implementación de la plataforma SPYRO en la nube, Reference Medical da el salto al cloud con el respaldo y apoyo de la tecnológica guipuzcoana. SPYRO dará servicio a más de diez usuarios de Reference Medical, tanto de las áreas financieras, como de compras y ventas. La gestión totalmente integrada del servicio SAT y del equipo de ventas, así como de los procesos administrativos han sido clave para la apuesta por SPYRO.

El completo ecosistema de aplicaciones 100% integradas que ofrece SPYRO ayudará a adaptarse a la nueva era de la digitalización a Reference Medical que, en los próximos meses y dentro de su plan de mejora continua, ejecutará proyectos de implantación de soluciones como Touch CRM para la gestión de agentes comerciales en movilidad, o Touch SAT, para la gestión de su equipo técnico. Todo ello redundará en un incremento muy significativo de los niveles de servicio y por consiguiente, de la calidad percibida por los clientes del distribuidor.

El director general de SPYRO, Ricardo González, explica que cada vez son más los usuarios que optan por la versión cloud del software. “Son muchos los usuarios que tienen claras las ventajas de dar el salto a la nube. El proceso de migración se realiza de una manera sencilla y permite ganar en aspectos como la escalabilidad del sistema y la mejora de las condiciones en el mantenimiento de los entornos (copias de seguridad, upgrades, migraciones, etc.)”.

Todo ello ganando en seguridad porque -argumenta el director general de SPYRO-, “aunque pueda parecer lo contrario, el salto a la nube supone automáticamente adoptar medidas de seguridad mayores a las que podemos tener cuando el sistema está en la empresa”.

Así, la gestión con SPYRO redundará en beneficio de la actividad de Reference Medical que pone al alcance de facultativos y pacientes las tecnologías más novedosas en los campos de las fototerapias, aplicaciones láser y medicina estética, una vez que han sido testadas y han demostrado unos resultados sobresalientes.

Algunos conceptos sobre SPYRO on cloud

- Múltiples servicios: Spyro en la nube ofrece multitud de servicios. Partiendo de servicios como infraestructuras (IaaS), máquinas virtuales, redes, firewalls, VPNs, a plataformas como servicios (PaaS), bases de datos, clúster de kubernetes, big data, machine learning, adquiribles de forma rápida y ágil, capaz de adaptarse a demanda.

- Alta disponibilidad: Da respuesta a soluciones con garantías de disponibilidad basándose en las infraestructuras de Oracle Cloud muy lejos de las soluciones que se pueden dar en instalaciones on-premise y por un costo menor.

- Escalabilidad y Flexibilidad: Se paga por lo que se utiliza . Si se necesita crecer se pueden contratar más recursos, y lo mismo ocurre a la inversa.

- Coste: No es elevado. Consumes lo que realmente necesitas (escalabilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo). A ello se suma el ahorro en otros costes como electricidad, espacio, aire acondicionado, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La rapidez de recuperación, principal baza de la rinoplastia ultrasónica, según Estética Castro Sierra Tipos de sillones y sofás, informa Nessen Interiors Del clic al campo. El emprendedor online que triplicó sus beneficios desde un pueblo de Castilla y León El Grupo Adecco presenta la sexta edición de ‘CEO por un mes’ Osborne distribuirá en España ‘Disaronno’ y ‘Tía María’