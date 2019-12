Celebrada la entrega de premios del Circuito MTB Diputación de Guadalajara Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 13:06 h (CET) Fernando Baraza se impuso en la categoría Sénior y María Isabel Aparicio fue la campeona de las Féminas. Por equipos, el primer clasificado fue TT-Carbon Wheels y Carmelo Gómez se alzó con el triunfo en la categoría Veteranos. Durante la gala de presentó el IX Circuito MTB Diputación de Guadalajara, que se celebrará el próximo año y que incluye importantes novedades Se acaban de entregar los premios correspondientes al VIII Circuito MTB Diputación de Guadalajara en una gala realizada en el Centro San José, perteneciente a la Diputación Provincial de Guadalajara, y al que asistieron en representación de la institución provincial Bárbara García Torijano y David Pascual Herrera, vicepresidenta y diputado responsable del área Deportes, respectivamente.

Durante el acto, conducido por Borja Castro, se entregaron los premios a los campeones, subcampeones y terceros clasificados de cada categoría así como el premio por equipos y los reconocimientos a los más pequeños que participaron en las diferentes pruebas que este año han conformado el circuito.

De manera previa a la entrega de premios, se ha realizado un agradecimiento a todos los deportistas e instituciones que han hecho posible la realización del Circuito MTB 2019 y se ha adelantado al nombre de las localidades que compondrán esta prueba en 2020.

El palmarés

La entrega de trofeos comenzó con los correspondientes a la categoría Féminas, en la que María Isabel Aparicio Álvaro, del equipo Biketime, recibió su galardón como campeona. A su lado, recibían sendos trofeos María Luisa Martínez Romero, de 1 Piñón y Ángeles Díez Puerto, también del Biketime, como segunda y tercera clasificadas respectivamente.

Los premios de la categoría Junior eran recibidos por Rodrigo Palomares Baranda, del Biketime, Juan Miguel Silva Silva, corredor independiente, y Jorge Herrero Marbán (Biketime), como campeón, subcampeón y tercer clasificado respectivamente.

En la categoría Sub 23 era Jesús Herranz Martínez, de 1 Piñón, quien se subía a lo alto del cajón, y lo hacía flanqueado por Javier Gallardo Antón, del Biketime, como subcampeón y por Esteban Rubio Morales, del equipo Borjobikes como tercero.

La entrega de premios continuó con los correspondientes a la categoría Sénior, en la que se proclamó como vencedor al corredor del TT-Carbon Wheels Fernando Baraza Rodríguez, siendo subcampeón Alejandro Gómez Martínez, del Biketime, y tercer clasificado Rafael Revuelta Higuera, compañero de equipo de Baraza.

Como campeón Máster 35 se proclamó Óscar Cortes Galindo, del TT-Carbon Wheels, seguido en el pódium por Juanjo Muñoz Moreno, del equipo Flop-CMC Kasper Wheels y en tercer puesto por Francisco Manuel Sancho Gómez, del equipo 1 Piñón.

El primer premio de Máster 40 fue para Miguel Ángel Taracena Ortega, de TT-Carbon Wheels, siendo el segundo otorgado al corredor Pablo Amillo Duaso, perteneciente al Flyz Torrelaguna C.D.E. y el tercero a Francisco Javier Pérez Inés, corredor del Biketime.

En Máster 45, el reconocimiento como vencedor fue a parar a Roberto Fernández Fernández, del Flop-CMC Kasper Wheels y el de subcampeón acabó en manos de Fernando Pérez del Río, que ha corrido con los coleres del TT-Carbon Wheels.

Para finalizar la entrega de premios individuales se reconoció el esfuerzo de los Veteranos, siendo proclamado campeón Carmelo Gómez Pastor, del Flop-CMC Kasper Wheels y subcampeón Arturo Michael Herrero Luengo, del mismo equipo. En tercera posición quedó Anthony Jordan, de Bicicletas Rivas C.C.

La clasificación por equipos la encabeza TT-Carbon Wheels seguido por Flop-CMC Kasper Wheels y 1 Piñón respectivamente, y los representantes de los mismos fueron los encargados de recoger los premios correspondientes. Tras el acto de entrega se realizó reconocimiento a los niños y niñas que han participado en la prueba y que fueron galardonados por la Diputación con una mochila en gratitud a su esfuerzo como pequeños bikers.

La fiesta de la BTT

No faltó durante el acto la revisión en forma de audiovisual a los mejores momentos que el VIII Circuito MTB Diputación de Guadalajara ha dejado en la retina y el recuerdo de todos aquellos que de un modo u otro han participado en el evento, como tampoco faltó un agradecimiento a los asistentes a la gala, que participaron en el sorteo de bicicletas que se realizó como final de fiesta.

Por su parte, la organización del Circuito ya está manos a la obra para terminar de diseñar el periplo que los corredores que se quieran inscribir tendrán que realizar en IX edición del mismo.

Vídeos

Alejandro Gómez, subcampeón senior y organizador



