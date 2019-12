Infocopy apoya la transformación digital y la sostenibilidad de las empresas

La transformación digital y la sostenibilidad serán los pilares fundamentales para muchas empresas Infocopy, distribuidor oficial de KYOCERA Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, es consciente de que la transformación digital es ya una de las mayores preocupaciones de las empresas. Por ello, ofrecen una serie de servicios para que las empresas puedan afrontar el gran cambio que conlleva.

La digitalización permite a las empresas acelerar procesos, facilitar las copias de seguridad de datos y ahorrar recursos como servicios de destrucción de información confidencial o la necesidad de salas para archivar documentos, sin olvidarnos de que el almacenamiento digital tiene un coste mucho menor.

Sin embargo, actualmente en una oficina digital no se eliminan del todo las impresoras, que siguen teniendo un rol importante. Por el momento, el papel no desaparecerá de las oficinas completamente, aunque usar menos papel es un objetivo prioritario para la mayoría de empresas. La clave de la eficiencia está en encontrar el equilibrio perfecto entre impresión y digital. Saber qué documentos tienen que imprimirse y cuáles no es la clave de la transformación digital.

En su clara apuesta por la sostenibilidad, la tecnología ECOSYS de Kyocera permite a la compañía fabricar productos de gran calidad a un bajo costo total de propiedad y, lo que es más importante, minimizando el impacto en el medio ambiente. Esta tecnología ha permitido incorporar en las máquinas del fabricante un cilindro patentado de larga duración separado del contenedor del tóner, eliminando así la necesidad de reemplazarlo al agotarse el tóner.

De este modo, se reduce significativamente los residuos y el gasto en consumibles, mientras que se contribuye a reducir el impacto ambiental. Y es que, las impresoras ECOSYS ofrecen una solución de impresión con consumibles de larga duración y uno de los costes más bajos por impresión. En definitiva: menos residuos, larga duración y bajo costo.

Cabe destacar también que Kyocera Document Solutions España cumple los estrictos requisitos de la norma ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental que afecta a todos sus productos (impresoras, multifuncionales y consumibles) además del servicio que ofrecen y del almacenamiento de las piezas de recambio.

Diego Laurenti Ansó, Director Comercial de Infocopy, afirmaba que “somos conscientes de que la transformación digital es ya un hecho que no pueden negar las empresas. Por ello, ofrecemos las mejores máquinas y los servicios que les ayudarán a afrontar estas nuevas necesidades”.