La Real Gran Peña conmemora su sesquicentenario con un retrato de Felipe VI de Emilio Fernández-Galiano

lunes, 2 de diciembre de 2019, 12:34 h (CET) Lo descubrieron anoche el presidente de la entidad, Alfonso Gallego de Chaves Escudero, Marqués de Quintanar, y el pintor seguntino en un sencillo y emotivo acto celebrado en la también más que centenaria sede del club, en la calle Gran Vía, 2 El presidente de la Real Gran Peña, don Alfonso Gallego de Chaves Escudero, Marqués de Quintanar, y el pintor seguntino, Emilio Fernández-Galiano, descubrieron este jueves el retrato del rey, Felipe VI, que este club le ha encargado con motivo del cumplimiento, en 2019, del sesquicentenario de la institución.

Para conmemorar el aniversario, la Real Gran peña ha organizado a lo largo del año presente distintas actividades y, al acercarse ahora el final, programó un acto sencillo dividido en dos partes. En primer lugar, el Marques de Quintanar y Fernández-Galiano, desvelaron el retrato del rey. Se trata de un óleo sobre tabla de dos metros de alto por uno de ancho, que representa al monarca luciendo el uniforme de gala de capitán general del ejército español. El fondo, neutro, realza el azul, intenso y especial, de la vestimenta. “Es un cuadro moderno y tradicional a un tiempo”, resume el autor.

El pintor Galiano aporta con sus pinceles un nuevo trabajo que se suma al de otras magnas instituciones como la Real Academia Nacional de Medicina, la Catedral de Sigüenza, el Ayuntamiento de la misma ciudad, el de Guadalajara y la galería de retratos de la Diputación Provincial alcarreña, además de otras colecciones privadas. Sus obras, igualmente, han sido expuestas, entre otras ciudades, en Madrid, Guadalajara, San Sebastián, Málaga, Gante o La Haya. “Es un honor que un cuadro de este humilde pintor pertenezca ya a la magnífica pinacoteca de la Real Gran Peña”, afirmó Fernández-Galiano. No en vano, la centenaria sede del club, en la madrileña Gran Vía cuenta con obra escultórica Mariano Benlliure y pictórica de Augusto Ferrer Dalmau, Moreno Carbonero, Cecilio Pla, Sorolla, Usach, Manuel Benedito o Martínez Abades. Así lo contrastó el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, también presente en el acto.

En una alocución breve, el pintor seguntino no pudo por menos que mencionar la gran efeméride artística del año, cual es el reciente II Centenario de la inauguración del Museo del Prado. “Es el único museo del mundo en el que su colección de retratos y obras ha sido recopilada pacíficamente y mediante adquisiciones, en su gran mayoría auspiciadas por los reyes españoles”, señaló.

A continuación, el vicepresidente segundo de la Peña, el jurista y filósofo del derecho español Miguel Ayuso fue quien se encargó, en un magistral discurso, de presentar el libro conmemorativo del sesquicentenario de la Real Gran Peña, una obra magnífica, publicada con el cuidado por el detalle que merece el aniversario.

