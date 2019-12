Cinco tipos de sofás según la web sofaszaragoza.es Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 12:18 h (CET) El sofá, mueble que se encuentra generalmente en el recibidor o salón de una vivienda, es un mueble utilizado para sentarse una, dos o más personas de manera confortable.El sofá es el lugar desconexión de la persona, el espacio donde se realizan muchos de los momentos de ocio, escuchar música, lectura, dormir Cuando después de un largo día de trabajo uno llega a casa, ahí esta el querido sofá esperándonos.Un día de viento o lluvia que no apetece salir de casa, no hay nada más reconfortable que el sentarse en el sofá con la familia en reunión viendo una película o tomando unos refrescos con los amigos.

Los usos que toda persona puede darle al sofá son varios y los momentos que uno pasa sentado o tumbado en él son muy numerosos. Dependiendo del uso se optará por un determinado modelo u otro. La elección de un sofá es una de las decisiones más importantes a la hora de amueblar la vivienda. Un buen sofá debe de ser cómodo, además de encajar en el espacio con el que se cuente y tener el estilo adecuado para que no desentone con el resto de la decoración.

En el mercado uno puede encontrar una gran variedad de modelos: sofás pequeños de 2 plazas, butacones, sofás a la medida, sofás cama, etc. Para una buena elección es aconsejable el acudir a personal especializado que ofrezca todo el asesoramiento necesario y así adquirir el sofá perfecto para el salón, acorde a las necesidades de uso.

No es lo mismo elegir un sofá para ambientar una sala de estar en la que se realizar muchas tertulias y encuentros con amigos y familiares a elegir un sofá para poder disfrutar de un rato de lectura y tranquilidad. De ahí que sea aconsejable el que uno se familiarice con los diferentes tipos de sofás, usos y cualidades.

Entre los diferentes modelos encontramos:

Sillón o sofá de una sola plaza: Muy apropiado para estancias reducidas, pequeños apartamentos o espacios personales en los que disfrutar de un rato de relax o lectura frente a un ventanal.

En algunas ocasiones también puede utilizarse para complementar una plaza extra en el salón, a juego con un sofá de dos y tres plazas.

Sofá de dos plazas y tresillos: Es el tipo de sofá más tradicional, son los preferidos en la decoración por la gran facilidad de combinarse y adaptarse a ambientes diferentes.

Sofá en L: Este tipo de sofá los encontramos en salones amplios y en las que las reuniones de amigos son muy frecuentes. Son muebles grandes con capacidad para 5 ó 6 personas sin dificultad.

Este mueble puede perfectamente colocarse al lado de una pared o en medio del salón en la que se podrá distinguir claramente dos zonas: la salita de estar enfrente del sofá y la zona de comedor detrás del sofá.

Con este tipo de sofá no se precisa realizar muros que hagan divisiones y no se perderá amplitud del espacio.

Sofá cama: Está pensado para solucionar los problemas de espacio y funcionalidad que hoy en día exige la vida moderna. De esta manera un mismo mueble tiene una doble función; por un lado puede utilizarse como cama y por otro lado como sofá en donde reunirse con la familia o amigos o disfrutar de un rato de lectura.



Sofá modular: Este tipo de mueble dará creatividad y dinamismo al lugar. La particularidad de este sofá es que está formado por partes o secciones movibles, las cuales pueden moverse al gusto del inquilino creando diferentes estilos de la estancia con un mismo mobiliario.



Además de los diferentes tipos de sofás, en el mercado uno puede encontrar un amplio abanico en cuanto a colores, texturas, tipos de tapizados, estilos que pueden ajustarse al tipo de decoración que la persona desee ya sea moderna, vintage, clásica, elegante o rústica.

