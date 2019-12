Desde Carpintería Villanueva proponen regalar seguridad estas Navidades con las rejas de aluminio Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:58 h (CET) Se acercan las Navidades, unas fechas en las que los robos aumentan tanto en comercios como en los hogares. Por ello, desde Carpintería Metálica Villanueva ofrecen rejas de alta seguridad de aluminio que convierten cualquier espacio en un lugar casi impenetrable Basta con ver las portadas de los periódicos para saber que los robos en estas fechas cercanas al período navideño, aumentan sobre todo en las viviendas deshabitadas. Por ello es necesario aumentar las medidas de seguridad en las casas para evitar disgustos.

¿Cómo se puede aumentar la seguridad de un comercio o vivienda? Aunque se trata de uno de los sistemas más tradicionales de seguridad, la instalación de rejas en ventanas y puertas, sigue evitando a día de hoy, numerosos robos en viviendas y locales de planta calle.

En Carpintería Metálica Villanueva son expertos en la instalación de rejas de alta seguridad. Estos son algunas de ellas:

#1. Puerta ballesta de aluminio con tijera de acero galvanizado

La puerta de ballesta de alta seguridad con una estructura vertical, posee internamente 4 barras de 4mm giratorias libremente ante cualquier intento de corte. Este diseño especial está compuesto por perfiles de aluminio reforzados que permiten un desplazamiento cómodo.

#2. Puerta ballesta de aluminio con tijera de acero inoxidable

Puerta de ballesta de alta seguridad con una estructura vertical que posee internamente 4 barras de 4mm giratorias libremente ante cualquier intento de corte. Este diseño especial está compuesto por perfiles de aluminio reforzados que permiten el desplazamiento cómodo.

Al ser de aluminio permite un lacado igual al de la carpintería de puertas y ventanas, por lo que queda integrada dentro de la estética de la fachada de la vivienda.

#3. Persiana de seguridad plegable

La persiana de seguridad plegable está estudiada y diseñada para proporcionar una solución en lugares en los que no se pueden colocar persianas convencionales o también para sustituir los viejos porticones de madera. Su ventaja es que se recogen a derecha o a izquierda tanto en ventanas o puertas, ocupando el mínimo espacio. Las secciones transversales de los perfiles de aluminio son reforzados, las juntas entre las hojas y la hoja-marco es de perfil especial que funciona como una bisagra en toda la altura de la persiana.

Por último, las rejas se instalan fundamentalmente con una finalidad de protección en la vivienda pero, no obstante, eso no quita para que puedan ser también un elemento decorativo. Por ello, desde Carpintería de Aluminio Villanueva se adaptan a todos los gustos y necesidades.

