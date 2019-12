Sferatech propone comenzar el nuevo año ahorrando con el servicio de impresión gestionada Comunicae

domingo, 1 de diciembre de 2019, 10:05 h (CET) Queda tan solo un mes para que comience el nuevo año y desde Sferatech proponen una solución para que las empresas empiecen ahorrando de una forma considerable con el servicio de coste por copia En Sferatech son especialistas en ofrecer un amplio servicio de soluciones para empresas y profesionales en Huesca y Zaragoza, para que estas no tengan que acudir a varios proveedores.

Entre los diversos servicios que se pueden contratar, uno de los más demandados por las empresas es el “MPS” o servicio de impresión gestionada. ¿Por qué? Estas son sus principales ventajas:

#1.Comodidad

El coste por copia permite tener siempre a punto los servicios de impresión y garantiza una mejor productividad en la empresa sin tener que preocuparse en ningún momento ni del funcionamiento de la impresora, el nivel de tinta…

#2. Ahorro

Los contratos de impresión de coste por copia, también llamados pago por uso, implican un compromiso por ambas partes en cuanto a la utilización de los equipos de impresión. Esto proporciona a los clientes un ahorro implícito en el coste por página impresa.

#3. Flexibilidad

En los contratos de coste por página siempre se paga por el número de páginas que se imprimen, tanto en color como en negro, ayudando a tener una flexibilidad en los costes derivados de la impresión.

#4. Simplicidad

Este servicio ofrece una manera muy simple de tener siempre disponible y preparado el equipo de impresión. Reduce los tiempos dedicados a la impresión y aumenta la productividad de la empresa.

#5. Sin sorpresas

Los contratos de coste por copia realizados con Sferatech, incluyen todo lo necesario para no tener que preocuparse del sistema de impresión:

●Suministro y emplazamiento de dispositivos de impresión.

● Instalación, Configuración, Puesta en Marcha y Formación de estos dispositivos.

● HelpDesk y Soporte Técnico Remoto, como punto único de atención al usuario.

● Mantenimiento y asistencia técnica in-situ para todos los dispositivos desplegados.

● Suministro proactivo de consumibles, mediante herramientas de monitorización.

● Suministro de Soluciones y Herramientas de Gestión que permiten realizar un control y seguimiento del servicio con Informes elaborados según necesidades.

● Consultoría continua durante el periodo contratado, con el fin de optimizar el servicio en función de las necesidades reales en cada momento.

● Gestión de Residuos, retirada de cartuchos utilizados para su correcto tratamiento, bajo normativa vigente.

