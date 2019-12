WinDelivery, la startup que llega para revolucionar el mercado del Food Delivery a nivel europeo Comunicae

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:19 h (CET) Esta plataforma tecnológica unifica y centraliza todos los pedidos en un único punto de venta, independientemente del canal de entrada: web, app, call center o asistentes virtuales. Cuenta con una facturación superior a 4 millones de euros, y tramita más de 8 millones de pedidos anuales en 2019, se sitúa como una de las startups consolidadas del sector y generadora de empleo Una de las prácticas más habituales a la hora de realizar un pedido de comida a domicilio es hacerlo desde el teléfono móvil. Pero, de lo que muchas veces el usuario no es consciente es de la parte que hay detrás del interfaz que se ve en las pantallas. El background es la parte más importante dentro del proceso, cómo funciona la plataforma que gestiona los envíos y que se realice de forma adecuada en la mayor brevedad posible.

El mercado de reparto de comida a domicilio se encuentra en plena expansión y, gracias a ello, los restaurantes cuentan con un mayor alcance de clientes potenciales. Por este motivo, las cadenas de restauración están dispuestas a extender la experiencia que ofrecen al consumidor, ampliando sus márgenes de negocio y cobertura, y rentabilizando mejor sus inversiones en la infraestructura del local. Esto es una prueba de que hoy en día, la visión de los consumidores es más amplia a la vez que exigente y que cada vez están más preparados para consumir los servicios de restaurantes en su propio domicilio.

Con este objetivo nace WinDelivery. Se trata de un Home Delivery Broker (HDB), una plataforma para la gestión integral del ciclo de vida de los pedidos de comida a domicilio. Esta herramienta canaliza los pedidos de entrada para simplificar y centralizar de forma unificada los diferentes canales (vía agregadores, app, aplicación web corporativa para el servicio, call center, kioskos o asistentes virtuales). Además, optimiza la eficiencia operativa de las cadenas de restauración, gracias a que ofrece a las empresas un canal con experiencia de usuario propia y se adapta de forma flexible a su operativa. Estos agregadores gestionan el reparto y la entrega con servicio propio de drivers de la cadena o de terceros, todo ello con soporte de inteligencia de negocio.

WinDelivery gestiona el proceso desde que el usuario hace el pedido de comida hasta que lo recibe en su casa, permitiendo a las cadenas aumentar la tasa de repartos a la vez que la satisfacción del cliente, mediante una experiencia de usuario moderna, ágil y de calidad. Desarrolla el concepto de Data Power, con la que la empresa cliente puede centralizar el control de toda la actividad de entrega de alimentos a niveles óptimos de operación, análisis y toma de decisiones. Esto otorga la posibilidad de conocer el estado del pedido a tiempo real.

Este sistema de gestión puede llegar a alcanzar un aumento considerable en la facturación de sus clientes. En la actualidad, gestiona de forma integral más de ocho millones de pedidos con sus clientes en Europa, permitiendo la integración con más de 20 sistemas de terceros, entre terminales de puntos de venta, sistemas de pago, operadores logísticos y agregadores.

Es por ello por lo que, las grandes cadenas de restauración organizada como Burger King o Foster Hollywood ya han confiado en la gestión integral tecnológica de esta start up. Actualmente, WinDelivery se basa en el modelo de negocio Bootstrapping para su desarrollo y crecimiento, gracias al cual ha facturado más de 4 millones de euros en 2019, situándola como una de las start up líder del sector. En los últimos años ha contado con un crecimiento interanual de más del 30% y un EBDITA positivo continuo.

Según los datos* del sector de comida a domicilio, se espera que el mercado muestre un crecimiento de los ingresos del 17,7% en 2020 y que el número de usuarios ascienda a 4,8 millones para 2023. Este crecimiento que ha experimentado desde 2018 ha aportado 2.400 millones de euros a la economía española y se estima que en el periodo 2018-2020 aumente su contribución en un 50%.

Las cadenas de restauración necesitan confiar en socios que les permitan desarrollar este servicio con los mejores niveles de eficiencia y calidad mediante la aplicación de los últimos avances tecnológicos y metodológicos. WinDelivery optimiza y centraliza este proceso de forma que no solo el beneficio esté en la rapidez que supone para el cliente final, sino que para la operativa del restaurante se produce una mayor eficiencia. La start up también ofrece soluciones de mejora operativa a las empresas cliente mediante la aplicación de análisis de datos y las capacidades de tecnología predictiva que estos datos aportan. Reduce la utilización de hardware y sistemas, con lo que se eliminan los errores de procesamiento manual y se mejora la velocidad del servicio.

Asimismo, ayudan en la toma de decisiones basadas en el comportamiento empresarial y en conocer tanto el perfil de cliente como ayudar a predecir su comportamiento.

¿De donde surge WinDelivery?

Homeria es la empresa tecnológica española creadora de esta plataforma, que ya ha revolucionado el sector del delivery. Nació en 2008 como una spin off en la Universidad de Extremadura de la mano de dos de sus profesores y emprendedores, Fernando Sánchez y Juan Carlos Preciado. Sus inicios fueron la realización de una elevada actividad de I+D+I, centrándose en la investigación y desarrollo en el campo de la ingeniería web.

En octubre de 2019 han sido galardonados con el Premio Nacional de Informática, que reconoce a empresas y científicos que impulsan la investigación de vanguardia.

Desde 2013, Homeria centra su actividad en proporcionar servicios basados en técnicas de ingeniería de Software, ofreciendo un valor agregado de innovación tecnológica a sus clientes en el sector de entrega de comida a domicilio. Sus oficinas se sitúan en el Parque tecnológico de Cáceres donde trabajan para dar servicio a clientes internacionales. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 35 personas, en el que un 80% de la plantilla son ingenieros e ingenieras jóvenes que han salido de las propias aulas de sus fundadores en la Universidad de Extremadura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La rapidez de recuperación, principal baza de la rinoplastia ultrasónica, según Estética Castro Sierra Tipos de sillones y sofás, informa Nessen Interiors Del clic al campo. El emprendedor online que triplicó sus beneficios desde un pueblo de Castilla y León El Grupo Adecco presenta la sexta edición de ‘CEO por un mes’ Osborne distribuirá en España ‘Disaronno’ y ‘Tía María’