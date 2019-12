​Las multinacionales mandan ​Tocar el Titulo VIII sobre la organización territorial de nuestro país, nación, estado, o como tu quieras llamarlo hacia la federalización, le hace salir sarpullidos a demasiada gente ZEN

lunes, 2 de diciembre de 2019, 09:52 h (CET) Hermanos: esta semana cae entre cosas tan modernas como el Black Friday y el Cyber Monday y otras tan antiguas como el puente de la Purísima-Constitución. El contraste es importante. Vamos desde el consumismo más feroz importado del los EE.UU. de Trump a unos días festivos muy añejos. Y todo en una sola semana.



Es curioso que seamos tan favorables para asumir lo que nos venden las multinacionales capitalistas del mundo mundial y seamos incapaces de considerar la necesidad que tenemos de modernizar nuestra Constitución. No digo cambiarla por otra porque, lo que ahora algunos llaman “Régimen del 78”, es algo en lo que me encuentro cómodo.



Por ejemplo, aunque siempre he sido republicano de convicción, no creo que estemos en las mejores condiciones para instaurar la III República, visto que lo que sí que podemos tener que tragarnos son unas terceras elecciones. Un cambio de régimen exige un consenso mayoritario cualificado que ahora es imposible.



Tocar el Titulo VIII sobre la organización territorial de nuestro país, nación, estado, o como tu quieras llamarlo hacia la federalización, le hace salir sarpullidos a demasiada gente. Y desarrollar los Estatutos de Autonomía ya no te quiero ni contar. Puedes acabar en el Tribunal Constitucional en menos que canta un gallo. Por lo tanto, solo se puede hacer a través de chantajes, tal como han venido haciendo los nacionalistas periféricos (hoy llamados independentistas).



En fin, que somos muy modernos para todo aquello que es dejar que nos metan mano en nuestros bolsillos, pero muy dignos para cuando tenemos que modernizar España. ¿tendrá que venir Amazon para poner orden?

