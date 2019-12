Startup española que convierte los reciclajes diarios en pensión, premiada por el programa europeo EU-GIVE Comunicae

domingo, 1 de diciembre de 2019, 07:02 h (CET) El proyecto español PENSUMO, que fue seleccionado por CEOE y ha competido en Bruselas con 15 proyectos de 12 paises europeos distintos, ha sido uno de los tres premiados por el programa de la Comisión Europea EU-GIVE de Economía Colaborativa. Su modelo se basa en incentivar a los consumidores con aportaciones a la pensión tanto compras como reciclajes El día 27 de noviembre, tuvo lugar en Bruselas, la competición de pitchs, que se llevó a cabo ante un panel de inversores y partners especializados en proyectos de Impacto Social, como culminación del proyecto EU-GIVE, el cual tiene como objetivo "Generar oportunidades a partir de activos intangibles y cadenas de valor en la economía colaborativa en Europa". Su objetivo es desarrollar y probar posibles nuevos servicios de apoyo no financiero EEN dedicados para empresarios de la economía colaborativa (coaching y mentoring). El proyecto EU-GIVE ha sido coordinado por Consorzio Arca , Palermo, Italia.

Ademas de CEOE Aragón -España-, están involucradas entidades de Italia, Alemania, Grecia, Polonia, Bélgica, Croacia, Bosnia-Hercegovina, Estonia, Rep. Checa, Bulgaria, Portugal, Eslovenia…

Su propósito ha sido, identificar modelos de negocio apropiados para las diferentes categorías de usuarios - Mejorar y optimizar la interacción entre los proveedores de servicios, intermediarios y usuarios de las plataformas e iniciativas de la economía colaborativa, para actividades relacionadas con el consumo, la producción, el aprendizaje y la financiación colaborativa - Resaltar el papel de las start-ups como multiplicador para que las pymes amplíen y aúnen fuerzas en las plataformas - Transferir algunos de los principios de economía colaborativa a modelos de economía tradicional y empresas tradicionales - Ajustar y testar metodologías para apoyar negocios innovadores y emprendimiento social

La selección de las pymes participantes se realizó entre empresas sociales europeas con alto potencial de crecimiento a nivel transfronterizo y con capacidad de adaptar el modelo de negocio en distintas sociedades. La defensa del proyecto español fue realizada por Alicia Orós, joven emprendedora zaragozana.

El proyecto premiado de Pensumo de Zaragoza (España), actualmente cuenta con más de 6000 usuarios y ha conseguido que su modelo “Pensión por Consumo” (obtención de pensión a través de compras, reciclajes, etc) sea considerado en el ámbito insurtech como un “Cuarto pilar de las pensiones”.

Actualmente Pensumo va a intensificar su línea de Economía Circular en la que ya está extendiendo la práctica de incentivar con pensión diariamente a cualquier ciudadano que descargue la APP, por separar y reciclar sus residuos domésticos.

