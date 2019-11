Consejos para contratar una empresa o servicio de limpieza por Limpiezas Termy

¿Cómo se puede saber que empresa de limpieza se debe contratar? Ya sea que se desee contratar un servicio de limpieza para que ayude con una tarea única, una limpieza anual o algo más regular, hay algunas cosas que se deben conocer antes de tomar una decisión Contratar a alguien que no es parte de una empresa formal de servicios de limpieza conlleva siempre una serie de riesgos. "Pero, es más barato contratar a una limpiadora particular y por horas" es algo que se escucha a menudo. ¿Cómo se puede saber a ciencia cierta que empresa de limpieza se debe contratar? Ya sea que desee contratar un servicio de limpieza para que ayude con una tarea única, una limpieza anual o algo más regular, hay algunas cosas que se deben conocer antes de tomar una decisión.

Obtener referencias de familiares y amigos

Es importante empezar preguntando a colegas profesionales, empresas amigas y familiares a quién utilizan - las referencias dan una visión interna de lo que es una empresa - no sólo lo que dicen en su sitio web (siendo honestos, una empresa puede escribir cualquier cosa y nunca negativa). Las empresas pueden hacer que suenen asombrosas, creíbles y experimentadas, pero una referencia de un amigo o familiar puede dar una información real diferente y tener más peso.

Revisar e interpretar correctamente las reseñas de Google

La gente feliz con un servicio no tiende a escribir tantas críticas como la gente infeliz que se siente obligada a bañar el mundo con sus terribles experiencias. Es importante recordar, a menudo, que detrás de esas críticas hay personas que las utilizan como una oportunidad para desahogarse, desproporcionar una historia o tratar de dañar la reputación de la empresa. Si una empresa tiene TODAS las críticas terribles, eso es definitivamente una señal de alarma, pero si tienen la mayoría de las críticas buenas y algunas malas, eso es bastante promedio. Nadie es perfecto.

El otro dato de información a tener en cuenta es una empresa con una puntuación perfecta. Se sabe de empresas que pagan para que escriban reseñas positivas para ellos, así que, por supuesto, van a ser 100% perfectas. Sin embargo, una buena regla general es evitar una empresa de limpieza con todas las puntuaciones perfectas, evitar la empresa con todas las puntuaciones terribles, y encontrar las que tienen puntuaciones realmente consistentes.

Fianzas, Seguros y Compensación al Trabajador

¿Tiene la empresa de limpieza la capacidad de cubrir cualquier daño hecho en la oficina, vivienda o local, cualquier robo, o si se produce una lesión de alguien dentro del recinto? Si no tienen esta cobertura, el cliente podría estar en grave riesgo de falta de cobertura por la pérdida dinero, artículos robados, propiedad dañada, o un trabajador lesionado. Una empresa debe estar dispuesta a informar si tiene esta cobertura y los seguros obligatorios de responsabilidad civil y proporcionar copias de sus pólizas y seguros si se solicitan.

Este nivel de seguridad es valioso, especialmente cuando se está dejando entrar a alguien en la oficina, local, vivienda, comunidad de vecinos, etc., y en última instancia podría estar en peligro por algo que sale mal, importante recordar que se vive en un mundo de litigios.

Experiencia, Afiliaciones y Acreditaciones

¿Cuánto tiempo llevan en el sector de la limpieza? ¿Tiene la empresa algún premio, acreditación o afiliación con organizaciones profesionales? ¿Está esta empresa en proceso de expansión? Es importante buscar esto porque da más seguridad de que una empresa de limpieza es confiable y está preocupada por su reputación profesional.

Esto demuestra poder ofrecer un personal que ha hecho todo lo posible para ofrecer siempre un servicio excepcional. Para darle un poco más de contexto, hay algunas empresas aquí en Madrid que tienen una mala reputación y simplemente cierran y vuelven a abrir bajo otro nombre. Por lo tanto, el registro de estas afiliaciones le da credibilidad al deseo de una empresa de permanecer en buena posición con sus clientes durante años.

Ofertas de servicios

¿Acepta la empresa de limpieza y mantenimiento servicios personalizados u ofrece un servicio fijo? ¿Qué resultado final tiene su trabajo?

Dependiendo de lo que quiera conseguir contratando una empresa de limpieza, es importante preguntar qué nivel de servicio se ofrece. Si puede ser personalizarlo y contratar a alguien para que venga y marque un montón de cosas de la lista de acciones de limpieza y mantenimiento por hacer, o si simplemente se obtiene el mismo servicio en cada visita independientemente de lo que necesite realmente hacer o si se puede hacer una combinación de trabajos.

Las empresas de limpieza ofrecen una variedad de opciones; ninguna es correcta o incorrecta, sólo se necesita encontrar la que mejor se adapte a las necesidades y al estilo de vida.