Cómo comenzar una aventura en la hostelería, según La Hostelera

viernes, 29 de noviembre de 2019, 13:18 h (CET) Poner en marcha un negocio no es sencillo, pero con ilusión, ganas y el equipamiento adecuado es posible hacerlo y triunfar. La Hostelera, líder del sector de la maquinaria de hostelería, desvela las claves de emprender con éxito en hostelería En el mundo de los emprendedores, existen algunos negocios que resultan muy atractivos, como el de dedicarse a la hostelería. Es cierto que se trata de un sector bastante competido, y que exige una gran dedicación. Pero también es muy bonito ver cómo los clientes aprecian el trabajo bien hecho, además de lo fácil que puede llegar a convertirse en parte de la familia o de la comunidad.

Por este motivo, muchas personas deciden comenzar una aventura empresarial en el sector de la hostelería. Y con la ayuda de https://www.lahostelera.com/ se pueden repasar algunos aspectos clave para lograrlo.

Lo primero, es estar dispuesto a poner en marcha un proyecto así

Antes de nada es importante ser consciente de lo que implica comenzar un negocio de hostelería. Se necesita una gran dedicación y ser capaz de pasar por momentos de frustración. Sobre todo al comenzar, porque habrá días en los que entre muy poca gente y pasará tiempo hasta que el establecimiento sea un lugar conocido.

También hay que pensar en que este no es un trabajo al uso. Los momentos más intensos serán justo cuando el resto de la gente disfrute de su tiempo libre, de modo que es un poco como ir contracorriente.

También hay que elaborar un presupuesto y saber si el proyecto es viable en todos los sentidos. Por ejemplo, la ubicación del local, los permisos y todo el equipo que hará falta para prestar el mejor servicio posible.

Adquirir el equipamiento adecuado

Este es un aspecto crucial en todo negocio de hostelería, ya que el equipamiento marcará la diferencia entre hacer el trabajo de un modo adecuado o no lograr los resultados óptimos. Puede que parezca que se trata solo de cacerolas, mesas y sillas, pero en un establecimiento hostelero esta es la clave del éxito empresarial.

En www.lahostelera.com se puede encontrar todo el equipamiento necesario para iniciar, ampliar y renovar un negocio de hostelería. Cuentan solo con la mejor calidad, para que se pueda comenzar en el sector de la hostelería con buen pie, tanto si se trata de un pequeño negocio como si se aspira a atender cada día a cientos de personas.

La atención al cliente, fundamental

Uno de los factores que marcan la diferencia es cómo se siente el cliente que acude al establecimiento. Por ello, recalcan la importancia de prestarle atención, darle un trato exquisito y hacer que tenga ganas de volver. De hecho, cuando un cliente se ha sentido bien atendido no solo regresará, sino que recomendará el establecimiento a sus conocidos. Y lo mismo se puede decir en caso contrario: si no tiene la sensación de haber recibido el trato que merece hará publicidad negativa, algo que ningún establecimiento puede permitirse.

Por ello, un consejo de La Hostelera es prestar la misma atención a todos los clientes que entran por la puerta. Da igual si se quiere poner en marcha un bar de tapas o un gran restaurante. La aventura de la hostelería depende de contar con clientes satisfechos que hagan del boca a boca la mejor carta de presentación del establecimiento.

