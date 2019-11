Orizont elige las 14 startups que trabajarán con las empresas líderes del sector agroalimentario Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:51 h (CET) Los proyectos han sido seleccionados durante la V edición de Orizont y I de Match Point, la convocatoria de la aceleradora agroalimentaria. Los elegidos podrán firmar contratos desde 25.000€ con las empresas líderes y recibirán mentorización y aceleración por parte de Orizont Construir puentes entre las startups y las grandes empresas del sector agroalimentario: es el objetivo de Orizont. La aceleradora creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) ha celebrado hoy en Pamplona su primera edición de Match Point, en esta quinta convocatoria de startups que ya cuenta con un total de 14 startups ganadoras.

La convocatoria fue acogida con gran éxito, recibiendo más de 380 solicitudes, de las cuales 82 finalizaron el proceso, superando el récord de pasadas ediciones. En esta ocasión, Orizont ha contado con el apoyo de siete empresas líderes del sector con retos a resolver, que buscaban soluciones innovadoras entre las propuestas de los emprendedores, generando oportunidades de negocio para ambos.

Florette, Grupo AN, Grupo APEX, Grupo IAN, General Mills, Iberfruta y Viscofan han acudido al Match Point, donde las 25 finalistas han presentado sus proyectos, compitiendo entre ellas en formato pitch. Los retos a solucionar están relacionados con el desarrollo de tecnologías menos agresivas, de packaging más sostenible, o de alimentos menos procesados, entre otros.

Las startups ganadoras han sido seleccionadas por las empresas líderes y optarán a firmar con ellas contratos de un mínimo de 25.000 euros. Las elegidas han sido:

Innovative Film Solutions: fabricante de films para packaging flexible, tiene el objetivo de introducir en Europa una tecnología relacionada con la creación de envases compostables. Solucionará retos para Florette, Grupo APEX, Grupo IAN y Viscofan.

Xtrem Biotech: empresa granadina de base tecnológica que desarrolla, produce y comercializa bioestimulantes y pesticidas de origen biológico para ofrecer soluciones respetuosas y compatibles con el medio ambiente. Trabajará con Florette.

Nuavis: startup de San Sebastián que desarrolla soluciones innovadoras basadas en tecnologías de visión artificial y realidad aumentada, adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente. Utiliza visión artificial, deep learning y realidad aumentada. Colaborará con General Mills y Grupo Apex.

Aldakin Automation: con sede en Navarra, Álava y Guipúzcoa, está centrada en el desarrollo de soluciones de ingeniería eléctrica, automatización y robótica, englobando la informática industrial, la instrumentación y la regulación. Solucionará retos de General Mills y Grupo Apex.

Cleverpy Machine Learning: startup valenciana dedicada al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para la optimización de procesos a través de la explotación de datos obtenidos de los mismos. Así, puede llevar a cabo mantenimiento predictivo o predicción y optimización de stocks. Trabajará con General Mills.

Bioagro Tech: de origen navarro, es una startup de riego inteligente agrícola, logrando así ahorros de agua que oscilan entre el 20% y 40%, según el tipo de cultivo. Trabajará con Grupo AN.

Plastic Repair System: esta startup con sede en Navarra se dedica a la reparación y el mantenimiento de todo tipo de bienes fabricados en plástico para prolongar su vida y aprovechar recursos de una forma sostenible. Colaborará con Grupo AN.

Agrosingularity: esta startup con sede en Murcia da una segunda vida a alimentos no valorizados gracias a la conversión de subproductos frescos de origen vegetal en materias primas e ingredientes para la industria alimentaria, nutracéutica y cosmética. Ha sido elegida por Iberfruta.

Bioprin: se dedica a la transformación de productos orgánicos de escaso valor y difícil comercialización en otros de valor procedentes de una granja insectos de los que obtienen fertilizantes y harinas proteicas, entre otros. Solucionará retos de Iberfruta.

Nadetech Innovations: esta startup navarra es experta en tecnologías de recubrimiento y dispositivos electrónicos para la deposición de nanomateriales. Ofrecen apoyo técnico a universidades, laboratorios y empresas en más de 20 países. Colaborará con Viscofan.

Obuu Tech: fundada en Madrid, está orientada a la digitalización de operaciones a través de un software que define en curvas maestras la eficiencia actual de una flota de vehículos y muestra cuáles podrían ser las eficiencias máximas alcanzables, sólo con una estrategia de aprovisionamiento óptima. Ha sido elegida por Viscofan.

Greenfoods network: startup con sede en Madrid, enfoca su solución a la producción inteligente de carne de vacuno cultivada a un precio asequible y con elevados estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Trabajará con Grupo IAN y Viscofan.

Heimdall Technologies: de origen cordobés, desarrolla plataformas inteligentes de monitorización. Una de sus soluciones es la de acreditación y autentificación de productos por RFID para el sector agroalimentario y comercio. Colaborará con Grupo APEX.

Además, las startups que residen en Navarra o están dispuestas a implantarse pueden optar a formar parte de Orizont y recibir un proceso de aceleración de 6 meses, así como mentorización profesional y acceso a financiación / Capital Riesgo de hasta 400.000€. Las ganadoras han sido las ya mencionadas Agrosingularity y Cleverpy junto con Pyroistech, startup fundada en Navarra que diseña y fabrica fuentes de luz acoplada a fibra óptica y equipamiento optoelectrónico.

El evento ha contado también con la participación de representantes del Gobierno de Navarra, FIAB, Iberus, Coca Cola, Ebro Food , CNTA, Viscofán y Generall Mills que junto con IESE, Mahou San Miguel y Eroski, conforman el Consejo Asesor de Orizont.

En palabras de Pilar Irigoien, directora gerente de Sodena: “es la hora de construir puentes entre las empresas referentes del sector y las startups más disruptivas para que el producto de la tierra siga evolucionando y enamorando a quien lo prueba, fomentando la economía local y el desarrollo rural”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.