Francesc Robert convierte el error en aprendizaje en su ensayo 'Elogio del error'

La intención de su nuevo libro, Elogio del error. Invierte, arriesga, equivócate… invierte (Seurat ediciones, 2019) es, de hecho, adentrarse en los éxitos y fracasos de Francesc Robert y analizar los factores que le han llevado a uno u otro estado, aunque poniendo un especial énfasis en los fracasos cómo eje vertebrador del consecuente éxito.

Para ello Francesc Robert realiza un recorrido por sus propias experiencias inversoras, extrayendo de ellas conclusiones y consejos que ayuden a los debutantes en estas lides a orientarse en un mundo donde no todo es fácil y casi nada es evidente. El libro se centra de manera muy especial en las inversiones en startups actuando como "Business Angel", un tipo de inversión aún no muy común en España, pero ya muy extendido en otros lugares del mundo por su rentabilidad y su aportación social.

"Pasados los cincuenta, asegura Robert, considero un humilde acto de madurez centrarse en descifrar las causas de aquello que no se ha hecho bien". Así, esta obra reúne su experiencia de varias décadas como business angel, sus aciertos y también, algo poco habitual, sus fracasos. Y a partir de ellos, se elabora una guía amena, pero muy útil, para aquellos que deseen iniciarse o mejorar en su carrera como emprendedores o como inversores en startups.

Francesc Robert es licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona y MBA por ESADE, además ha participado en el Programa de Alta Dirección de Empresas del IESE y en el Advanced Management Program del MIT. Como periodista ha publicado, entre otros, en El Diari d’Andorra, Ara.ad, El Temps o El Economista. También ha sido director general de Ràdio i Televisió d’Andorra, siendo uno de los impulsores de su transformación digital.

