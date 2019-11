Cambium Networks ayuda a 876 ayuntamientos españoles que han recibido 13.140.000 euros en subvenciones para implantar conectividad WiFi en espacios públicos Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 12:30 h (CET) Un total de 876 ayuntamientos españoles se han beneficiado de 13.140.000 de euros en subvenciones para implantar conectividad WiFi en espacios públicos dentro de la iniciativa WIFI4EU, promovida por la Unión Europea que, en tres convocatorias, ha adjudicado 119,7 millones de euros en ayudas a un total 7.980 ayuntamientos de la UE, Noruega e Islandia WIFI4EU, establece la obligatoriedad, en 2020, de que los espacios públicos dispongan de WiFi gratuito de calidad y desde su inicio ha contado con el apoyo de Cambium Networks, que ha ayudado a los ayuntamientos a definir las especificaciones técnicas de sus solicitudes, además de desarrollar un programa ad hoc orientado a la formación y certificación de funcionarios municipales y proveedores locales.

Para Javier Gómez, director de Cambium Networks para la Región de Iberia y del Mediterráneo “el balance no puede ser más positivo y hoy 876 ayuntamientos españoles, en su mayoría pequeñas poblaciones, que están mejor conectados, lo que supone más calidad de vida, más servicios, más oportunidades de desarrollo y mayor cohesión social y territorial”.

Tres convocatorias

A la tercera y, por el momento, última convocatoria de WIFI4EU, se presentaron más de 11.000 solicitudes y se adjudicaron un total de 26,7 millones de euros a 1.700 ayuntamientos de los que 142 son españoles y que recibirán 2.130.000 euros. A la segunda, que repartió 51 millones de euros en ayudas, se presentaron más de 10.000 municipios europeos de los que, finalmente, se seleccionaron 3.400, de los que 510 eran españoles. En la primera, celebrada hace un año, se concedieron 2.800 subvenciones por un total de 42 millones de euros, de las que se beneficiaron 224 ayuntamientos españoles.

Conectar la España Vaciada

Coincidiendo con el desarrollo de WIFI4EU, Cambium Networks puso en marcha el proyecto Conectar la España Vaciada cuyo objetivo es impulsar diferentes iniciativas público/privadas para hacer realidad, a corto plazo, una España 100 por 100 conectada. Junto a Cambium Networks, la iniciativa cuenta con el apoyo de los principales proveedores de servicios de Internet inalámbrico WIPS, mayoristas, distribuidores, fabricantes, operadores, CCAA, diputaciones, municipios, etc. “La España vaciada está estrechamente asociada a la España desconectada -comenta Javier Gómez- y en la medida que extendamos la conectividad y el acceso a Internet ayudaremos a cohesionar y estructurar el territorio y la población creando nuevas oportunidades de desarrollo en estas zonas”.

Éxito

El objetivo de WIFI4EU es que cualquier espacio público: museos, plazas, hospitales, dependencias oficiales, etc. ofrezca wifi de calidad y gratuito. En paralelo, en 2020 y de acuerdo con los objetivos de la Agenda Digital, todos los europeos, vivan donde vivan, deben tener acceso a Internet de calidad -un mínimo de 30Mb- y, el 50% de la población, acceso a internet con un ancho de banda superior a 100 MB.

Dentro del proyecto, el objetivo de Cambium Networks, líder global en soluciones de fibra aérea y WiFi avanzado, ha sido ayudar a los municipios españoles a beneficiarse de estas ayudas. En este objetivo, a lo largo de los últimos 12 meses ha desarrollado diferentes iniciativas informativas, ha creado una plataforma que simplificaba la solicitud de las ayudas y la redacción de las especificaciones técnicas y, ha formado y certificado al personal en WiFi de los ayuntamientos y a sus proveedores locales.

Los ayuntamientos adjudicatarios deberán comprometerse a mantener estos puntos en funcionamiento durante un mínimo de tres años, a garantizar su conexión a la mayor velocidad que esté disponible y a que esta velocidad sea siempre superior a los 30 megas.

El proyecto WiFi4EU constituirá una red única a nivel europeo de uso sencillo para los ciudadanos, de manera que puedan conectarse a ella en cualquier país en el que encuentren una zona habilitada WIFI4EU, pudiendo disfrutar de su utilización con garantía de calidad y seguridad con el mismo procedimiento y credenciales que en su país de origen.

Vídeo WiFi4EU en Villarcayo: https://www.youtube.com/watch?v=1DeDpWdJPgs

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los 3 ciberataques que, según VASS, seguirán siendo motivo de preocupación en 2020 Allianz Partners participa en el ‘Insurance Revolution 2019’, evento referente del sector asegurador VAKKARU: Uno de los mejores resorts del mundo en las Maldivas La importancia del formato impreso en la actualidad, según Masquelibros El Instituto Europeo de Psicología da consejos para hablar en público