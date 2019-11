We Are Knitters gana el accésit de Internacionalización concedido por Confederación de Jóvenes Empresarios

We Are Knitters, la empresa española dedicada a la venta de kits, ha sido premiada con el accésit de Internacionalización que concede la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) We Are Knitters, la empresa líder de venta online de kits para tejer ha sido premiada por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios con el accésit en la categoría de Internacionalización gracias a su expansión fuera de España. El premio fue entregado y recogido por sus dos fundadores, Pepita Marín y Alberto Bravo, dos jóvenes empresarios menores de 30 años que dejaron sus trabajos para crear WAK. La ceremonia contó con más de 700 asistentes y se celebró en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.

“Significa mucho para nosotros este reconocimiento tras años de trabajo y esfuerzo. No podemos estar más agradecidos y seguiremos esforzándonos para continuar creciendo” han explicado Pepita Marín y Alberto Bravo, fundadores de We Are Knitters.

Seis accésits fueron concedidos en distintas categorías como innovación, internacionalización empresarial, relevo generacional, compromiso social, empresario iberoamericano y empresario autónomo. La entrega de estos galardones permite a Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) destacar el éxito de trayectorias de otros jóvenes empresarios en diferentes facetas y actividades del panorama nacional.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.