PAFERCOM prosigue su expansión incorporando a 3 nuevos franquiciados en su red

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:42 h (CET) La franquicia valenciana PAFERCOM consultora de telecomunicaciones basada en la gestión de servicios y reducción de costes para PYMES y autónomos sigue creciendo con la unión de 3 nuevos delegados a su equipo de franquiciados y acelerando la expansión nacional de la enseña PAFERCOM franquicia referente en el sector de las telecomunicaciones, anuncia la incorporación de 3 nuevos franquiciados. Estos nuevos integrantes, uno en Castellón y dos en Valencia se adhieren a los ya existentes en la misma Valencia y Badajoz, afianzan su red de franquiciados como delegados comerciales para seguir con la expansión nacional y poder cubrir todo el territorio nacional.

La franquicia PAFERCOM, aporta un valor diferencial al franquiciado, debido a que los servicios que estos ofrecen al cliente final, son gratuitos y esto les asegura una mayor facilidad a la hora de comercializar. Un servicio gratis, de calidad y que brinda un ahorro, se transforma en fidelización del cliente, puesto que aumentarán sus beneficios sin ningún desembolso ni inversión. Los clientes fidelizados, gracias a los servicios de telecomunicaciones, tienen la posibilidad de ampliar su contratación de servicios con ellos: energía, protección de datos, seguros y marketing online. Para ello, la central de PAFERCOM da una formación completa e integral al franquiciado, tanto en toda la parte técnica, operativa y áreas de gestión.

Junto a estos nuevos franquiciados, PAFERCOM tiene previsto seguir creciendo junto a una red de delegados comerciales que puedan ocupar todo el territorio nacional, ya que los servicios ofrecidos se hacen todavía más fuerte con el volumen de productividad que estos realizan. Debido a que suman más empresas que confían en su marca y eso conlleva a un mayor número de líneas gestionadas. Esto, consigue que PAFERCOM les aporté mejores condiciones retributivas para todos sus franquiciados.

Este método revolucionario y totalmente testado se pone al servicio de futuros franquiciados, presentando un modelo de negocio, en el que no es necesario tener un establecimiento físico, se gestiona fácilmente y además se caracteriza por una creciente demanda, que ayudan a la seguridad y el éxito de dicha franquicia.

Gracias a PAFERCOM, los franquiciados podrán beneficiarse del prestigio de su imagen y marca, con una estructura de costes mínima que conlleva una mayor rentabilidad. Los franquiciados recibirán una formación completa por parte de la Central.

Las personas interesadas en montar una franquicia PAFERCOM, deberán ser emprendedoras, entusiastas, con buena capacidad de comunicación y grandes dotes comerciales. No es necesario contar con experiencia en el sector para poder desarrollar este negocio.

Por último, destacar que PAFERCOM, sólo requiere para empezar como inversión inicial, el pago de un Canon de Entrada de 6.000€, que le da derecho a una correcta implantación y desarrollo en su zona.

