La final del Circuito Tormenta llega a NiceOne Barcelona Comunicae

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:26 h (CET) S2V Esports Academy, Kawaii Kiwis, Arena Quesito y Vodafone Giants Academy pelearán por ser los campeones de la segunda temporada del circuito amateur. Las semifinales serán mañana y el sábado, mientras que la final tendrá lugar el domingo. El campeón será premiado con un viaje a Berlín para ver una jornada de la LEC en directo La segunda temporada del Circuito Tormenta, el campeonato amateur de Riot Games en España presentado por Intel y OMEN by HP, va a llegar a su desenlace este fin de semana en NiceOne Barcelona. Tras ocho meses de torneos presenciales y online, los cuatro equipos con más puntos del año se han clasificado para las semifinales del circuito: S2V Esports Academy, Arena Quesito, Kawaii Kiwis y Vodafone Giants Academy.

S2V Esports Academy – 2.750 puntos en 8 paradas. Arena Quesito – 2.480 puntos en 9 paradas. Kawaii Kiwis – 2.245 puntos en 10 paradas. Vodafone Giants Academy – 2.045 puntos en 11 paradas. El Circuito Tormenta ha contado con un total de nueve eventos presenciales en siete ciudades diferentes de España en los más de ocho meses de competición. Además, se han disputado 4 competiciones online y un gran número de clasificatorios. Entre todas las paradas, este año han participado en el circuito más de 1.500 equipos.

El conjunto con más puntos de la tabla, S2V Esports Academy, ha demostrado una gran regularidad en los torneos presenciales, al participar en cuatro y llevarse la victoria en todos ellos. Su equipo para la final estará formado por:

Oscar "Oscarinin" Muñoz

Jordi "Jorx" Pi

Sergio Miguel "Feeniixz" García

David "Supa" Martínez

Luis "Aesenar" Calderón

Entrenador: Tomás "Melzhet" Por su parte, Arena Quesito, academia de Telepizza Team Queso, también ha demostrado mucha regularidad; sin embargo, no ha sido capaz de llevarse la victoria en ninguna de las paradas que ha disputado. Tres subcampeonatos, dos terceros puestos y un cuarto puesto le han servido para colocarse segundo en la clasificación y estar en la final presencial del Circuito Tormenta. La alineación del equipo en NiceOne Barcelona será:

Mario "Itgox" Gutiérrez

Antonio "Palens" Palencia

Manuel "xMata" González

Aarón "Aaron" Esteban

Javier "Aizhon" de los Ángeles

Entrenador: Tomas "Handag" Gutiérrez El tercer clasificado, Kawaii Kiwis, es el único conjunto que no es una academia que represente a un club. Ha demostrado ser un bloque fuerte tras vencer en las paradas de Dreamhack y OGSeries Finals, además de haber sido subcampeón de Euskal Encounter.

Su gran rendimiento durante el año no ha pasado desapercibido para nadie. Por ello, uno de sus jugadores, Óscar "RNATION" Calvo, fue fichado por eMonkeyz, equipo que compite en la Superliga Orange. Para esta final, contarán con el siguiente quinteto:

Gorka "Imba" Pedroche

Daniel "Huido" Huidobro

Daniel Jesús "Daniur" Urquiza

Sergio "Legolas" Vicente

Francisco "Napo" Cruz

Entrenador: Jesús "DarthYellow" Fernández Por último, Vodafone Giants Academy llega como cuarto clasificado tras un año bastante regular en todas las paradas. Ha logrado ganar en dos campeonatos (La Bruma y Gamepolis), dos segundos puestos (Madrid Open Cup y EAS) y dos terceros (Granada Gaming y OGSeries Finals). Para la final contarán con:

Antonio "Rubi0o" Cruz

Óscar "Nyx" Ruiz

Javier "Javier" Carmona

Ignacio "Ace" David

Víctor "Viketox" Navarro

Entrenador: Adrián "Miau" Rivas La primera semifinal enfrentará mañana viernes 29 a las 11:00 a S2V Esports Academy contra Vodafone Giants Academy. El segundo choque de semifinales será el sábado 30 a las 11:00 entre Kawaii Kiwis y Arena Quesito. La gran final será el domingo 1 de diciembre a las 11:00. Los partidos se podrán seguir a través del canal de la LVP (Liga de Videojuegos Profesional).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.