Lotería de Navidad, historia de la tradición más arraigada de España

viernes, 29 de noviembre de 2019, 11:06 h (CET) Diciembre es un mes muy esperado por todos los españoles porque es el único momento del año en el que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Una de las tradiciones que tiene más arraigo en España y detrás de la que existe un origen e historia que merece la pena conocer, desde Lotería Anta quieren compartir un poco de historia e información sobre la misma Diciembre es un mes muy esperado por todos los españoles porque es el único momento del año en el que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Una de las tradiciones que tiene más arraigo en España y detrás de la que existe un origen e historia que merece la pena conocer.

El primer sorteo de la Lotería de Navidad se llevó a cabo en Cádiz en el año 1812. Pero, no se celebró el 22 de diciembre, como de costumbre, sino el día 18. En aquel entonces, se conocía como Lotería Moderna y su impulsor, Ciriaco González Carvajal (ministro del Consejo y la Cámara de Indias), esperaba que esta iniciativa aumentase el dinero de las arcas del Estado.

Las expectativas se cumplieron, pero no fue hasta 1839 que el sorteo empezó a celebrarse todos los años para convertirse en una tradición en la que todos los españoles querían participar. En este momento, la Lotería de Navidad se conocía como “Prósperos Premios”, una leyenda que estaba impresa en cada boleto.

En el año 1892 todo esto cambia y también lo hace el día en el que se celebra. El sorteo, a partir de entonces, se empieza a conocer como Lotería de Navidad y se lleva a cabo el 22 de diciembre, tal y como se conoce ahora, en el año 1897 aparece por primera vez en los décimos la denominación "Sorteo de Navidad.

Desde que se realizó el primer sorteo, fueron los niños de San Ildefonso quienes se encargaron de cantar los números que iban saliendo. No obstante, hasta 1813 esos números estaban impresos en papeles. Pero, a partir de este año, se empezó a implantar el sistema de bombos y bolas de madera que todavía se utiliza hoy en día. Una manera de agilizar el proceso que funcionó muy bien.

Como anécdota decir que el primer sorteo televisado sucede en el año 1957.

El premio de la Lotería de Navidad

El premio de la Lotería de Navidad sufrió varias modificaciones a lo largo de los años. La recompensa para el ganador del primer sorteo que se celebró cuando aún se llamaba Lotería Moderna fue de 8000 pesetas, es decir, casi 50 euros. El número agraciado fue el 03604. En la actualidad, el importe es mucho mayor, pues el premio máximo es de 4 millones de euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que para recibir este premio máximo es requisito comprar los 10 décimos premiados del mismo número. Es decir, 10 décimos que pertenecen a la misma serie. En caso de tener solo uno, el dinero que se puede ganar será como máximo de 400.000 euros.

Si se quiere tentar a la suerte con la Lotería de Navidad hay muchas opciones en cada localidad dentro de la amplia red de administraciones de loterías, si se prefiere comprar online o probar con un número de otras provincias es posible hacerlo en webs como la de Lotería Anta, una administración de lotería que brinda la posibilidad de comprar online de manera segura, sencilla, sin gastos ni comisiones y accesible para todo el mundo.

