I Estudio Hábitos de compra de los españoles en el Black Friday. Realizado por Celside Insurance e Ipsos

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:03 h (CET) Un 45% estaría dispuesto a coger vacaciones para aprovecharlo mejor. El 66% de los españoles adelanta sus compras de Navidad y el 84% adquirirá dispositivos tecnológicos. El smartphone es el regalo estrella para cerca del 40% El Black Friday (BF) se ha consolidado como la fecha más importante del año para el consumo: el 92% realizará compras y un 66% adquirirá regalos de Navidad. Así lo pone de manifiesto el I Estudio sobre Hábitos de compra de los españoles en el Black Friday , que muestra una radiografía del consumo en estas fechas: los jóvenes son los que más compran en tienda, uno de cada cuatro consumidores madruga y un 45% estaría dispuesto a coger vacaciones para hacerse con las mejores ofertas y promociones. Además, un 53% destina más de la mitad del presupuesto a tecnología y electrónica y el smartphone es el producto estrella.

El I Estudio sobre Hábitos de compra de los españoles en el Black Friday ha sido realizado por Celside Insurance, compañía que ofrece soluciones de seguros a todo riesgo para dispositivos móviles, e Ipsos, expertos en estudios y análisis del comportamiento del consumidor.

Gasto medio superior a 200 euros y ahorro de 100 euros

El gasto medio por persona supera los 200 euros: el 36% de los españoles invertirá entre 100 y 200 euros, un 27% entre 200 y 500 euros y un 11% más de 500 euros.

Por grupo de edad, no existe una diferencia importante en el comportamiento entre el colectivo de 18 a 29 y el de 30 a 44: El 35% planea gastar entre 100 y 200 euros, el 29% entre 200 y 500 euros y el 11% más 500 euros.

Sin embargo, los que invierten menos tienen más de 45 años: el 56% gastará menos de 200 euros, el 21% entre 200 y 500 y el 17% no invertirá nada.

Gracias a las ofertas y promociones, los españoles esperan ahorrar una media de 100 euros en sus compras de tecnología.

Los productos tecnológicos son los más demandados: hasta un 84% comprará tecnología y el 53% gastará más de la mitad de su presupuesto en ello.

El smartphone, compra estrella en el ámbito de la tecnología

Entre los diferentes gadgets, el smartphone es el producto más deseado, especialmente para los jóvenes de entre 18 y 29 años (47%) y para los adultos entre 30 y 44 años (40%). Tras el teléfono móvil, los accesorios para un 30%, los ordenadores y la TV para un 19%, las tabletas para un 18% y las video consolas para un 15% son los productos prioritarios, seguidos por asistentes de voz, ebook, aspiradoras y cámaras.

A pesar del valor económico y prioritario que los españoles dan a sus dispositivos tecnológicos en las compras de Black Friday y Navidad, sólo un 36% los asegura, aunque aumenta el interés por proteger estos dispositivos. “Cada vez existe mayor inquietud entre los usuarios por proteger y asegurar sus dispositivos; un 55% muestra esta voluntad, más presente entre los jóvenes entre 18 y 29 años, que llega hasta un 70%” , explica Sadri Fegaier, presidente de Celside Insurance, que ofrece soluciones de seguros a todo riesgo.

Los jóvenes, los que más acuden a la tienda

El furor por las compras durante el Black Friday se vive tanto en las tiendas físicas como en los e-commerce de los centros de distribución y de las marcas. En cuanto al comportamiento, el 81% de los españoles realiza búsquedas previas para analizar sus futuras compras. Pero el I Estudio sobre Hábitos de compra de los españoles en el Black Friday muestra que, pese a que en términos generales el 59% prefiere comprar online y recibir directamente la compra en casa, el 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años prefiere acudir al establecimiento para experimentar, aclarar dudas y ser aconsejados.

Según explica Fernando Macías, director del estudio de Ipsos: “se trata de una cuestión de tiempo y presupuesto: los jóvenes disponen de menos presupuesto y más tiempo para experimentar y buscar ofertas en los establecimientos. Si bien la red es el vehículo para analizar los productos, las tiendas son un punto de encuentro en el Black Friday: ver y tocar un producto sigue siendo parte de la experiencia de la compra”.

El 45% estaría dispuesto a coger vacaciones para conseguir las mejores gangas

El Black Friday genera tanta expectación que cerca del 40% de los españoles se despierta antes de lo habitual para aprovechar las mejores promociones, una tercera parte de éstos hasta dos horas antes. Incluso, un 45% estaría dispuesto a coger vacaciones para aprovecharlo mejor.

Por edades, el 40% de los consumidores entre 30 y 44 años estaría dispuesto a levantarse al menos una hora antes. De los jóvenes entre 18 y 29 años, el 51% se levantaría al menos 1 horas antes y el 28% se levantaría al menos 2 horas antes.

Con un 99% de notoriedad el Black Friday se consolida tras 7 años como uno de los momentos más álgidos del calendario de consumo y gasto en nuestro país.

Descripción de la muestra

El estudio ha sido realizado mediante entrevistas online a una muestra de 650 individuos, representativa de la población española de entre 18 y 54 años a nivel de sexo (hombres y mujeres), edad y áreas geográficas (sur, levante, Madrid, norte este, norte, norte oeste, centro y Barcelona) siendo el trabajo de campo realizado entre el 8 y el 14 de noviembre de este año.

Acerca de Ipsos

Fundada en Francia en 1975, Ipsos es la tercera compañía de investigación de mercados y de opinión más grande del mundo. Está presente en 90 países y cuenta con más de 18.000 empleados.

Con más de 40 años de historia, la compañía cuenta con profesionales de la investigación, analistas y científicos que han desarrollado un expertise único en múltiples áreas de especialidad que proporcionan insights poderosos sobre acciones, opiniones y motivaciones de los ciudadanos, consumidores, pacientes, clientes o audiencias de los medios de comunicación. IPSOS da servicio a más de 5.000 clientes en todo el mundo con 75 soluciones de negocio.

Ipsos cotiza en Eurolist - NYSE-Euronext. La empresa forma parte de los índices SBF 120 y Mid-60 y está autorizada por el Deferred Settlement Service (SRD).

Acerca de Celside Insurance

Celside Insurance ofrece todas las experiencias de un mundo conectado. Imaginan y desarrollan soluciones de seguro a todo riesgo (rotura, pérdida, robo, oxidación) para proteger teléfonos inteligentes y objetos multimedia de millones de usuarios todos los días. Su marca está presente en España, Portugal y Suiza a través de una red de

2.500 distribuidores asociados. Celside Insurance defiende un enfoque humano que se refleja a diario en un servicio personalizado y ágil, con equipos de teleoperadores locales siempre atentos y dispuestos a escuchar a sus clientes.

