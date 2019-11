Hacia un gobierno Frankenstein Enric Barrull Casals, Girona Lectores

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:18 h (CET) Siendo muy preocupante la situación española actual, pues las contradicciones a las que puede llevar ese nuevo Gobierno, no podemos olvidar que la suma entre PSOE y Podemos es insuficiente para la investidura, y que este acuerdo exprés, anunciado a bombo y platillo, queda supeditado a que consigan los apoyos necesarios, entre ellos, muy probablemente, los del independentismo, hoy se reúnen de igual a igual, de tú a tú, con ERC. Ese Gobierno "Frankenstein", en caso de que vea la luz, comprometerá la estabilidad, la recuperación de los consensos fundamentales y el impulso reformista que España necesita en estos momentos. Sólo me cabe pedir y pensar "Dios sobre todo".

