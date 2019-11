Tiempo de afrontar problemas Jaume Catalán Díaz, Barcelona Lectores

viernes, 29 de noviembre de 2019, 10:18 h (CET) Tras los resultados de las últimas elecciones, se van a requerir grandes dosis de habilidad, sentido de Estado y paciencia por parte de quienes tienen opciones a llegar al Gobierno, cualidades que hasta ahora los líderes no han acreditado suficientemente. Y también prudencia. No solo en la economía o en la cuestión catalana, también ante debates como la reforma educativa o la eutanasia, que amenazan con provocar divisiones aún mayores en nuestra sociedad.

