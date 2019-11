Smöoy se une al Black Friday regalando nube de helado más salsa gratis en sus gofres Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 17:06 h (CET) smöoy (www.smooy.com) cadena de yogur helado líder en España, presenta su promoción black friday que se podrá disfrutar en todos sus establecimientos desde el viernes 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre Smöoy presenta la promoción Black Friday que consiste en un regalo de una nube de helado más la salsa gratis a cualquier cliente que se pida el gofre smöoy, durante el fin de semana en cualquier de las tiendas que la cadena posee.

Los gofres de smöoy forman parte de la nueva carta HOT que la cadena ha presentado recientemente para acompañar a sus clientes durante los meses de invierno. Una carta que se complementa a sus tradicionales productos de yogur helado.

Smöoy se une así a la tradición del viernes negro para acompañar a todos los clientes que salen a realizar sus compras navideñas.

La promoción de Black Friday se suma a la nueva carta smöoy HOT que la cadena murciana presentó hace unas semanas para acompañar a sus clientes con productos para el invierno: cafés, batidos, combinados, smoothies y los tradicionales sweets renovados. Todo ahora con un servicio Take Away para poder llevar a cualquier lado los productos.

Acerca de smöoy

Smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer helado de yogur funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i , de Calidad Alimentaria y de Marketing, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos, en criterios de mejora y en adaptar sus productos a la necesidades del mercado.

La compañía tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto, como por su rápida expansión internacional.

