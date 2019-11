Coolmod arrasa con su Black Friday Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 15:51 h (CET) La empresa líder en productos gaming amplía las ofertas hasta el 9 de diciembre Coolmod, empresa valenciana líder en productos gaming, ha revolucionado el mercado con sus ofertas este Black Friday.

Tarjetas gráficas, portátiles y sus aclamados CoolPC son algunos de los productos más vendidos durante esta campaña. “Estamos ofreciendo a nuestros clientes precios nunca vistos tanto en periféricos como en ordenadores a medida con hasta un 60%”, apuntan desde Coolmod.

Además, con el objetivo de que los usuarios reciban sus pedidos lo antes posible, Coolmod ha ampliado su plantilla, garantizando el montaje y entrega de sus productos en un tiempo récord. Y es que, según indican desde la central, “para nosotros es fundamental cumplir los plazos que nos hemos marcado, ofreciendo un producto de calidad, al mejor precio, y en el menor tiempo posible”.

Entre sus ofertas más destacadas se encuentran las gráficas de NVIDIA Ge Force, el portátil Asus TUF FX505DV y sus monitores Samsung, con hasta un 44% de descuento.

Además, la empresa ha preparado para la ocasión ofertas especiales en sus CoolPC con configuraciones para todos los gustos y bolsillos, y ampliamente configurables.

Debido al éxito de la campaña, la empresa valenciana ha decidido ampliar sus ofertas hasta el próximo 9 de enero o fin de existencias. Una oportunidad única para hacerse con algunos de los productos más demandados del sector, a precios increíbles.

Coolmod, tienda especializada el sector gaming

Coolmod, con más de 15 años de experiencia en el sector gaming, ofrece a sus clientes las últimas novedades en accesorios de gama media y alta, siempre a la última en novedades y tendencias. Sus CoolPC son totalmente customizables con lo último en tecnología. “Con la misma pasión que sentimos por el mundo hardware satisfacemos las necesidades, expectativas e ilusiones de nuestros clientes haciendo accesibles nuestros sistemas gaming de alto rendimiento y las últimas novedades hardware”, afirman.

Vídeos

¡Qué empiece el juego!



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.