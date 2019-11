La Magdalena de Proust presenta su Roscón de Reyes ecológico

Todos los años, llegadas estas fechas, el obrador familiar y artesano de La Magdalena de Proust se hace eco de las tradiciones culinarias y manufactura sus deliciosos dulces navideños. LMDP rescata los sabores tradicionales de los dulces elaborados en casa, sin aditivos y con materias primas de calidad certificada. El Roscón de Reyes artesano es, sin duda, su dulce por excelencia (además, es ecológico) y se puede adquirir en sus tiendas y web a partir del 1 de diciembre En La Magdalena de Proust lo más importante es el sabor de sus productos; para ellos, conseguir la mejor textura es algo fundamental, al considerar que una buena materia prima no es suficiente si no se sabe trabajar. En LMDP transforman la tradición bajo su mirada más sostenible, pues todos sus dulces navideños (roscón, polvorones, panettone, etc.) están elaborados con ingredientes ecológicos certificados.

El Roscón de Reyes de La Magdalena de Proust

Suave y esponjoso, así es el roscón de LMDP, que está elaborado con Masa Madre y a la venta a partir del próximo 1 de diciembre. Su equilibrada mezcla y textura es fruto de los sabrosos huevos de Segovia número “0”, ecológicos, producidos en granjas con gallinas en libertad, y mantequilla tradicional de Soria. El azúcar de caña integral eco y la harina de trigo bio y sin mejorantes, convierten a este roscón en uno de los más sabrosos y exclusivos de Madrid. Se elabora de forma completamente artesanal, siendo su estructura irregular, que responde a la manera en que los elaboran uno a uno, sin moldes.

También se trata de un roscón con un aroma muy ligero: el toque de agua de azahar y la suave fragancia a limón hacen que éste sea, además, equilibrado y agradable. Está adornado con sencillez, a base de almendra nacional ligeramente tostada, naranja y cerezas y también es muy digestivo, ya que no contiene aditivos, conservantes ni mejorantes.

Por último, cabe destacar que, además del tradicional, en La Magdalena de Proust también preparan roscones ecológicos rellenos de nata y trufa.

PVP: ½ gr 24 €; 1 kg 37 €

¿Dónde comprarlo?

El Roscón de reyes se podrá adquirir en las dos tiendas de La Magdalena de Proust a partir del 1 de diciembre de 2019:

CHUECA: La Magdalena de Proust, Calle Regueros 8, 914 673 311

CHAMBERÍ: La Magdalena de Proust, Calle Bravo Murillo 54, 919 423 470

Vía online en www.lamagdalenadeproust.com

Acerca de La Magdalena de Proust

La Magdalena de Proust es una manera de concebir la alimentación desde el respeto de las materias primas en su estado natural, un concepto que abarca los 360º de la gastronomía, que profundiza desde la alimentación de los productos más básicos, hasta los más elaborados. En La Magdalena de Proust están seguros de que los productos ecológicos son saludables, de gran calidad y que consumirlos es un acto de responsabilidad para con el planeta.

LMDP factura una gran variedad de panes, bollería y salados, elaborados todos de manera artesanal en su obrador, con materias primas de origen ecológico certificado y de la máxima calidad. En su tienda de la calle Regueros 8, también cuentan con un supermercado ecológico, en el que se pueden encontrar pastas, vinos, carnes y todo tipo de productos envasados.

Por otro lado, la tienda de LMDP de la calle Bravo Murillo 54, dispone de una cafetería BIO en la que disfrutar de los mejores productos artesanales y ecológicos, a la vez que tomar tranquilamente un café.

LA MAGDALENA DE PROUST

Calle Regueros 8, 914 673 311

Calle Bravo Murillo 54, 919 423 470

https://www.facebook.com/lamagdalenaproust/

https://twitter.com/LaProust

https://www.instagram.com/lamagdalenadeproust_/

MediaKit