Iñaki Barahona: 'La Tecnología 5G y su influencia en el Diseño Web e Internet'

jueves, 28 de noviembre de 2019, 12:34 h (CET) Durante la segunda mitad del año 2020 está previsto el despliegue masivo de la nueva tecnología 5G que promete revolucionar el mundo de las comunicaciones online, pero ¿en qué afectará al Diseño Web y a Internet en general?. El 5G o de 5ª Generación es la evolución del 4G llevado a su máxima exponencia. Es un paso de gigante en la era digital que promete una conexión inicial de 1,2 Gigas por segundo y en sus versiones finales (5G SA), de hasta 20 Gigas teóricos El 5G ofrecerá además una latencia de 1ms (similar a la fibra óptica del hogar), mayor fiabilidad y cobertura incluso en garajes, aumento de las conexiones simultaneas, y un consumo energético muy reducido de hasta el 90% menos, consiguiendo de esta forma alargar la batería de los dispositivos móviles.

En palabras de Iñaki Barahona responsable de la agencia de Diseño Web Bcnserveis.com fundada en el año 2001, "en el campo del Diseño Web no deberíamos de notar un cambio significativo, ya que las actuales velocidades con fibra óptica son parecidas a las del 5G, así mismo el fin principal de Internet es el de compartir información por lo que en este punto permanecerá todo igual. Si se notará una gran mejoría en los contenidos 8K que se podrán descargar casi al instante, al igual que la descarga de páginas Web en los móviles y tablets, similar o superior a la que obtendríamos si accedemos desde un disco SSD, siempre y cuando el hosting no tenga el ancho de banda limitado".

Para las agencias SEO que se encargan de posicionar páginas Web principalmente en Google tampoco deberían de notar inicialmente cambios, aunque el buscador al recibir mayor información podrá detectar de forma más eficiente las infracciones en sus políticas, ofreciendo de esta forma unos resultados aún más exactos.

"A nivel de PC podemos observar como nuestras actuales conexiones con Router y Fibra óptica pueden carecer de sentido al conseguir mayor velocidad conectándonos directamente con el móvil, este tipo de dispositivos están sin duda condenados a desaparecer para dar paso al "Internet de las cosas" en el que todos los dispositivos estarán conectados entre sí, sin cables. El 5G representa la conexión total entre maquinas”.

En definitiva, la irrupción del 5G en la sociedad presenta innumerables mejoras, entre los sectores que más se van a beneficiar de esta nueva tecnología se encuentran los financieros, la medicina (especialmente las operaciones a distancia), Internet de las cosas, multimedia, realidad virtual, coches autónomos, así como el control remoto de todo tipo de maquinaría.

Finalmente, y aunque el cambio de 4G a 5G va a revolucionar todo lo que se conoce hoy en día, China ya ha comenzado a realizar pruebas con el 6G, que promete velocidades de 1 Tera por segundo. Su implantación está prevista para el año 2030, coincidiendo con la aparición de los primeros equipos holográficos. En esta nueva revolución digital el concepto de Internet y del Diseño Web tal y como se conoce hoy día, se irá difuminando para dejar paso a un universo digital completamente nuevo y lleno de posibilidades.

Fuente: Iñaki Barahona Ormazabal

