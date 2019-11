Hofmann propone regalos originales para estas navidades Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 11:26 h (CET) Una Navidad más toca sorprender a familiares y amigos con los regalos más originales, por eso apostar por los detalles emocionales para conseguir un acierto seguro se convertirá en la mejor opción. Desde Hofmann quieren convertir los mejores momentos en regalos, una alternativa que llenará el pie del árbol de navidad de sorpresas divertidas, útiles y emocionantes Una de las opciones para regalar es un neceser personalizado en el que poder incluir fotos especiales. El objeto perfecto para no perder nada en un viaje o dentro del bolso. Un regalo disponible en tres tamaños que se puede llevar siempre encima. Neceser Hofmann 9.99€

Recordar los mejores momentos del año es posible con la agenda personalizada Hofmann, en la que se pueden añadir fotos de las vacaciones, amigos, familia o de la mascota y no olvidar nunca las fechas importantes. Agenda Hofmann personalizada 15,95€

Un clásico entre los productos Hofmann es su álbum, ahora convertido en digital, con más de 90 años de vida. Dar rienda suelta a la imaginación creando diseños y composiciones fotográficas únicas es posible. Un acierto para los amantes de la fotografía impresa. Álbum digital Hofmann 29,95€

Un calendario totalmente personalizable en el cual incluir fechas señaladas y fotos artísticas que acompañen y estén en sintonía con la decoración. La opción para los amantes de la decoración que miman hasta el último detalle. Disponible en dos tamaños: A3 y A4 Calendario Hofmann 14,95€

El regalo más socorrido del mundo ahora en su versión personalizable, crear imanes con recetas o fotos divertidas ya es posible con Hofmann. Los imanes más originales se harán hueco en la nevera como el regalo más divertido. Imanes Hofmann personalizados con fotos 12,95€

Sobre Hofmann

La historia de Hofmann está marcada por la innovación y la excelencia. Fundada en Valencia en 1923, la compañía tiene más de 90 años de experiencia y conocimiento de la industria fotográfica. Desde sus comienzos en la creación de libros litúrgicos y álbumes de fotos tradicionales de forma artesanal, Hofmann ha explorado nuevas técnicas en innovación, desarrollo y personalización que la han llevado a ser la compañía líder en España. En la actualidad la oferta de Hofmann comprende desde álbumes digitales, libros de fotos, calendarios o productos de decoración hasta servicio de revelado, tarjetas de felicitación, tazas de desayuno y carcasas de móvil 100% personalizables. Y es que al abrir, mirar y tocar un producto de Hofmann, se pueden volver a sentir las sensaciones del último verano, recordar las anécdotas más especiales o transportar a sus protagonistas a sus paisajes preferidos. Y, ¿por qué no? Arrancarles una sonrisa. En definitiva, la intención de Hofmann es crear regalos originales a partir de los mejores momentos de cada persona para que puedan hacerlos realidad con sus cinco sentidos.

