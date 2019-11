Ver para Crecer acerca la salud visual a personas sin recursos de Santa Cruz de Tenerife

Seis Ópticos-optometristas revisaron la vista de cien beneficiarios/as con las que trabajan diferentes programas de CaixaProinfancia en los distritos de Salud Lasalle y Centro Ifara de la ciudad canaria. Los 75 que necesitaban gafas, bien por no haberlas usado nunca, o bien por llevarlas con corrección desactualizada, las recibirán nuevas, hechas exprofeso para su caso, en el plazo de un mes Seis ópticos voluntarios de Santa Cruz de Tenerife revisaron ayer la vista de un centenar de personas en situación de vulnerabilidad. Ha sido la trigésimo sexta acción sobre el terreno del proyecto Ver Para Crecer en España -segunda en Canarias- desde el inicio del proyecto en mayo de 2015.

Después de practicar revisiones visuales exhaustivas, con equipos cedidos por la iniciativa Vision For Life, de Essilor, 75 personas necesitaban gafas por no haberlas usado nunca, o bien actualizar la corrección de las que llevaban puestas, las recibirán nuevas, hechas exprofeso para su graduación actual, y con la montura que ellos mismos eligieron entre un amplio surtido, suministrado por la Fundación Cione Ruta de la Luz.

Nuevamente VpC ha apoyado la labor de CaixaProinfancia, en esta ocasión de la mano de una de las tres organizaciones que coordinan estos programas como es Fundación Radio ECCA. La entidad trabaja con beneficiarios en riesgo de exclusión social en los distritos de Salud Lasalle y Centro Ifara, a los que les presta, fundamentalmente, servicios de refuerzo educativo, logopedia, psicomotricidad y atención psico-terapeútica; ayudas de carácter económico, en materia de alimentación, de higiene infantil e intervención familiar en el territorio a familias.

Los profesionales de Fundación Radio ECCA publicitaron la convocatoria en coordinación con los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. “Para los niños y niñas, las revisiones visuales, y las gafas para los que las necesitan, significan mucho. No ver bien la pizarra, implica un retraso académico. No seguir las clases con normalidad, no llegar. Eso puede condicionar su futuro”, explica Idaira Peña. Por otro lado, la trabajadora social de Fundación Radio ECCA hacía hincapié en la importancia que tiene la salud visual, también para los padres. “Priorizan sus recursos, atendiendo primero las necesidades de sus hijos e hijas. Y las gafas, para ellos, son de gran ayuda, por ejemplo, para buscar trabajo. Sin ver bien, no pueden leer los cartelitos del supermercado para buscar empleo como reponedores/as, leer cualquier documento, rellenar un impreso, o simplemente, conducir”, añadía. Por último, Peña agradecía la labor solidaria de los ópticos, “que hoy devuelven a la sociedad lo que ésta les da”.

Uno de los profesionales de la salud visual que cooperó con el evento fue Borja Castrillón. El óptico detectó a lo largo de la jornada varios casos de miopía alta y de presbicia, pero, sobre todo, sorprendió el caso de una mujer, E.H., de 45 años, con 3,75 dioptrías de astigmatismo sin corregir. “Me decía que sufría de dolores de cabeza y mareos frecuentes. Obviamente su defecto visual era el que estaba detrás de esa dolencia. Al colocarle la gafa de prueba, se la quería llevar puesta. Era empleada de hogar, y estaba teniendo problemas en el trabajo”, decía ilusionado con su labor. No en vano, Borja ayuda de manera habitual en su comunidad y además acumula ya experiencia en proyectos de cooperación internacional. “Si en tu día a día cuentas con una buena agudeza visual, desempeñes la labor que desempeñes, la harás mejor. Para mí, es una satisfacción entregar mi tiempo para que la gente vea mejor. Darle unas gafas a la gente es entregarles luz a las personas. La vida es muy bonita, y las cosas que nos rodean son preciosas, por eso hay que verlas con nitidez”, añadía.

Madhu Khatnani, otra de las ópticos-optometristas que cedió su trabajo ayer, descubrió un caso de nistagmo -un movimiento pendular incontrolado de los ojos en determinadas posiciones, que normalmente suele cursar con baja agudeza visual- haciendo una retinoscopía a S.L. un niño de 12 años. “En posición primaria de mirada, el nistagmo cesaba, pero en posición derecha, aparecía”. La óptico-optometrista le dio unos consejos sobre ergonomía para evitar su aparición, y con ello, posibles casos de bullying. Esos consejos también le van a servir para mejorar la práctica deportiva, puesto que, cuando aparece, S.L. pierde agudeza visual. Además Madhu le graduó una hipermetropía, importante, de tres en un ojo y dos en otro.

Marta Arocha, presidenta del Instituto Municipal de Atención Social y concejala de Vivienda del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, visitó la acción de VpC en Santa Cruz de Tenerife. “Me ha parecido un proyecto precioso, que me ha emocionado. Estamos muy satisfechos con su labor en la ciudad, así como comprometidos con la entidad, de manera que nos gustaría contar con ellos el año que viene”, señalaba la concejala, que se refería también a la solidaridad de la sociedad canaria. “Este municipio vive momentos complicados, con tasas de pobrezas altas, y, cuando se hace un llamamiento en cualquier sector, como ha sido en este caso el óptico, ha respondido, lo que es de alabar”.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de ONGs y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la visión de 3.000 personas en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Fundación Adunare y Fundación El Tranvía (Zaragoza) y CaixaProinfancia (Tenerife y Madrid) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellos beneficiarios que lo necesitaron –cerca de 2.000- sus gafas nuevas.