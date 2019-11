El Principito se afianza como el libro más traducido de todos los tiempos Comunicae

jueves, 28 de noviembre de 2019, 09:05 h (CET) Este libro infantil supera ya las 300 traducciones en todo el mundo, por delante de obras como Don Quijote o Pinocho Desde sus publicación en 1943, El Principito (o Le petit Prince, en su idioma original) se ha traducido a más de 300 idiomas de todo el mundo, convirtiéndose en el libro no religioso más traducido de la Historia (en la clasificación general de libros solo le adelantan la Biblia y el Corán).

La obra de Antoine de Saint-Exupéry es un clásico infantil universal, con 1.300 ediciones y 145 de ejemplares vendidos en todo el mundo. Pero su éxito traspasa el mundo literario. Por ejemplo, las frases de El Principito se comparten a menudo en las redes sociales y sus personajes aparecen en todo tipo de merchandising, desde camisetas hasta agendas escolares.

Fue en 2017 cuando El Principito consiguió el reconocimiento de novela más traducida del mundo al traducirse a la lengua número 300, Hassanya, una variante del árabe del norte de África. Esta traducción celebraba el 90 aniversario de la llegada del aviador y del autor a Cape Juby, en la costa del sur de Marruecos.

El número de idiomas en el que puede leerse este libro ha ido creciendo con el tiempo, con versiones tan curiosas como El Principito en morse, en esperanto o en spanglish.

Hace pocas semanas se ha presentado la traducción de El Principito al idioma Kackchikel, con motivo del año internacional de las lenguas indígenas de la UNESCO. El Kackchikel es un idioma hablado por el 17% de la población guatemalteca. Esta traducción hace honor a la vinculación entre Guatemala y El Principito, ya que el propio autor confesó haber encontrado inspiración para la obra en los paisajes de la Antigua Guatemala. Este año también apareció la traducción de El Princiìto al rarámuri, lengua indígena de uno de los pueblos originarios de Chihuahua (México).

Como curiosidad, cabe destacar que el primer ejemplar de El Principito se publicó en inglés y no en francés, su idioma original. Aunque la obra iba a publicarse en 1943 en ambos idiomas a la vez, la versión francesa tuvo que retrasarse a 1946 por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Antoine de Saint-Exupéry, desaparecido en 1944, nunca vio este libro publicado en Francia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.