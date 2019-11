Manzanas Bien conocidas son por la historia Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 28 de noviembre de 2019, 08:28 h (CET) Olor a manzana del manzano que vive a orillas del río, del mar, del azúcar blanco, del mejor mangar, aclarar la voz, gritar que soy libre, que llegué a la gloria con una manzana en la mano, verde amarilla o roja, deliciosas, hechas en puré… que bien las conoce la historia. Comer frutas frescas como las manzanas, verdes como el prado, rojas como el sol, sabor al pecado, sabor al amor, sabor a la fruta del corazón. Manzana, manzana, tú con tanta historia que mueves tus alas allí donde quieres, bella cual la luna color caricatura del pecado, ayayuuyyyyy. ¿Qué dije?... Me rindo a tus pies, por tu sabor, y he aquí un pequeño homenaje.

