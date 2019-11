Herbalife Nutrition patrocinará la Liga LAPI Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:02 h (CET) La multinacional busca promover un estilo de vida activo y saludable a través de sus patrocinios deportivos Herbalife Nutrition reafirma su compromiso con la práctica deportiva mediante el patrocinio de la LAPI (Liga Amateur de Pádel Internacional), la primera liga de pádel del mundo. La competición aspira a consolidarse como una referencia dentro del pádel amateur nacional e internacional.

La LAPI es una liga por equipos, cuyo objetivo es promover y disfrutar del deporte, la competición y los valores deportivos, con el fin de generar la mayor comunidad de pádel del mundo. El patrocino de Herbalife Nutrition está orientado a la promoción de un estilo de vida activo, saludable y de buenos hábitos nutricionales, principios que rigen la actividad de la marca en España desde hace más de 30 años.

El pádel es el segundo deporte más practicado en nuestro país y el que más éxito está teniendo en los últimos años, tanto por su capacidad de socialización como por sus beneficios asociados. La práctica regular de esta disciplina elimina el estrés, mejora la coordinación y los reflejos, tonifica los músculos y ayuda a fortalecer el corazón. Para alcanzar estos objetivos y favorecer el rendimiento deportivo, Herbalife Nutrition recomienda seguir una dieta equilibrada que incluya todos los nutrientes que el cuerpo necesita para su óptimo funcionamiento.

“Desde Herbalife Nutrition nos sentimos satisfechos cada vez que tenemos la oportunidad de apoyar al deporte. España es un país de personas activas y preocupadas por su bienestar. Más allá del fútbol y el baloncesto, cada vez se están afianzando más otros deportes que antes parecían minoritarios y que ahora tienen una gran repercusión”, comentó Tara López, directora general de Herbalife Nutrition España.

Como parte de este patrocinio, el próximo 28 de noviembre en el Club de Pádel La Moraleja, en Madrid, tendrá lugar la presentación de la plataforma online Pádel and Pádel, una herramienta digital de autogestión que será punto de encuentro de jugadores, organización, marcas y clubes.

La actual liga LAPI ya ha comenzado y los amantes del deporte en general y el pádel en particular pueden vivir esta novedosa experiencia, ahora al alcance de todos, gracias a los servicios de Pádel and Pádel.

SOBRE HERBALIFE NUTRITION Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus Miembros Independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por Miembros Independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visite IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

