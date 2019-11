Catalina Díaz disputará el Campeonato del Mundo de Boxeo WBC Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 16:10 h (CET) El próximo 21 de diciembre se disputará en Alemania el Campeonato del Mundo de Boxeo Profesional femenino WBC y competirá Catalina Díaz, aspirante española vs Tina Ruppercht actual Campeona Mundial WBC Próximo Campeonato del Mundo Boxeo Profesional Femenino WBC en Alemania 21 diciembre 2019 Catalina Díaz (aspirante) vs Tina Ruppercht (Campeona Mundial).

Catalina Díaz Pantoja, 39 años, nacida en Jerez de la Frontera, conocida como Katy. Vivió con su familia en Paterna de Rivera, estudió Arquitectura Técnica en Sevilla, y tras acabar los estudios trabajó de jefe de obras, hasta que decidió tener un hijo y dedicarse a lo que el corazón le dijese, "quería dedicarme a los deportes de contacto". Posteriormente se fue a vivir a San Ambrosio (Barbate, Cádiz) en un entorno rural donde comenzó con el kick boxing, donde junto a su pareja y entrenador José David Versaci crearon su propia escuela de Boxeo y Artes Marciales “Team Versaci & Díaz”. Practicó Thai Boxing, k1 y boxeo amateur, consiguió ser monarca del kick boxing español en su categoría, hasta que en el 2017 acabó pasando al boxeo Profesional y en 2019 convertirse en la bicampeona de Europa (EBU).

Ahora es consciente de la gran oportunidad que tiene delante y va a trabajar muy duramente y dará lo mejor de ella para conseguir ser la Campeona Mundial WBC del peso mínimo, aspirando a ser la campeona absoluta en esta categoría.

El BRONX SPORT EQUIPMENT patrocina y esponsoriza a la deportista Catalina Díaz para llegar a lo más alto del deporte en Boxeo Profesional.

Sobre el Bronx Sport Equipment (Bronx Sport)

Empresa dedicada a importar y exportar material deportivo, siendo especialistas en Deportes de Contacto y Artes Marciales. Además Bronx Sport organiza veladas y eventos deportivos para promocionar a posibles valores dentro del Deporte.

Más información:

Bronx Sport Equipment

Calle Bravo Murillo 213 28020 Madrid

Tlf 917311806 www.boxbronx.com

