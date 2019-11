Madrid, ciudad preferida para los eventos corporativos, según Smarty Eventos Comunicae

miércoles, 27 de noviembre de 2019, 15:42 h (CET) El turismo MICE está enfocado a todas aquellas actividades que se organizan desde una empresa, tales como conferencias, reuniones, o incluso viajes de negocios ¿Qué es el turismo MICE? Es el turismo de negocios para viajar con el motivo de actividades laborales, congresos, etc. MICE son las siglas de los términos en inglés Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions.

Durante los últimos años ha habido un aumento considerable de eventos corporativos en Madrid, y es que muchas empresas son conscientes de lo útil que puede resultar y los beneficios a corto, medio y largo plazo que les puede reportar. Las compañías organizadoras de eventos dan respuesta a la cuestión de cuál es el mejor desinto para organizar un viaje de negocios y la mejor ciudad para organizar una conferencia. Pues bien, sin lugar a dudas la respuesta es Madrid, la mejor ciudad para eventos

La capital española es la más recomendada por los organizadores de eventos por diferentes motivos, entre ellos, por la cantidad de espacios MICE, el inigualable ambiente y la cantidad de infraestructuras con las que cuenta la ciudad. Además, Madrid tiene la segunda red de metro con más kilómetros de Europa. Y con ni más ni menos que 6 entornos declarados patrimonio de la UNESCO.

El sector de los eventos corporativos está en auge. Realizar un evento para una empresa es una de las mejores herramientas de comunicación que, dejándolo en manos de profesionales en la organización de eventos, puede darte grandes resultados, sobre todo de cara a mejorar el prestigio y reconocimiento de la marca. Cada vez más las compañías se dan cuenta de lo importante que es realizar eventos de cara a sus clientes, futuros clientes o incluso para sus propios trabajadores.

Según la empresa Smarty Eventos, España es la mejor ubiciación, en concreto Madrid, siendo un centro de negocios inmejorable y una ciudad referente como punto de encuentro internacional de grandes, medianas y pequeñas empresas.

